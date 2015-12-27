“Olumlu Ancak Yetersiz”

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, demokratikleşme paketinde kamuda başörtüsü yasağının kalkmasını önemli ve olumlu bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

SP Malatya İl Teşkilatı’nda partililerle bayramlaşan Canbay, demokratikleşme paketiyle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Canbay, kamuda başörtüsü yasağının kalkmasını önemli bir adım olarak nitelendirerek, “Yıllardan beri ülkemizde haksızlık, hukuksuzluk, yasaklar ve engeller üzerine kurulmuş bir düzen var. Bu haksızlıkların ve engellerin kaldırılması bakımından atılacak her olumlu adımı destekliyoruz. Demokratikleşme paketi içerisinde de toplumda önemli görülen ve olumlu karşılanan bazı değişiklikler var. Bunlardan en önemlisi de kamuda başörtüsü yasağının kalkmış olmasıdır. Bunu olumlu ve önemli bir adım olarak görüyoruz. Ancak bu düzenlemenin yetersiz ve eksik olduğunu görüyoruz. Mutlaka bu eksikliğin düzeltilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Çünkü yapılan düzenlemeyle kamudaki yıllardan beri süren başörtüsü yasağı kaldırılıyor ancak resmi kıyafet adı altında emniyet, yargı ve askeri personelinin bunun dışında tutulması bir haksızlıktır. Dünyanın her yerinde resmi kıyafetle de başörtüsü takan bayan memureler görüyoruz. Bunun Türkiye’de yine böyle devam etmesi önemli bir eksikliktir” dedi.

Kamuda başörtüsü yasağının kalkmasıyla ilgili bazı noksanların olduğuna değinen Canbay, “Paket hazırlanırken Avrupa Birliği (AB) kriterleri esas alınarak, orası referans gösterilerek, düzenlemelerin yapıldığı ortaya konuldu. Halbuki bizim kendi medeniyetimizin, inancımızın, kültürümüzün, tarihimizin her zaman insanlara temel hak ve hürriyetlerini tam ve kamil manada verdiğini görüyoruz. İnsanımız bu haklara layık olduğu için bunlar kendilerine mutlak verilmelidir. Bu konuda atılan adımları da olumlu buluyoruz. Ama bu noksanların da düzeltilmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.