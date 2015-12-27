ÖMSS Pazar Günü Yapılacak



İlk kez önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) için Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hidayet Bozkurt bir açıklama yaptı.



Sınavın 29 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacağını belirten Bozkurt, ” Adaylar sınava gelirken yanlarında 2012-ÖMSS sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekiyor. Sınava Giriş Belgesini her aday kendi şifresiyle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminden yazdıracaktır. Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı yardımcı araçlarla sınava girebilecek. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, elektronik büyüteç, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına alınmayacak. Bu konuda adaylarımızın titizlik göstermesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



İlkokul ve Ortaokul mezunları, Özürlü Memur alımı için kuraya başvuracaklarını belirten Bozkurt, “ Başvurular 14-25 Mayıs tarihleri arasında Müdürlüğümüze yapılacaktır. Ön başvurusunu yapan memur adayları bankaya 10 TL yatırdıktan sonra herhangi bir liseye gidip başvurusunu tamamlayacaktır. Başvuracak adayların en az % 40 özürlü olması gerekmektedir. Ön başvuru için Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, diploma ve nüfus cüzdanı gerekmektedir. Rapor ve diploma aslı gibidir mühürlü olacaktır.” dedi.



ÖMSS’ye Malatya’dan 1036 kişinin müracaat ettiğini söyleyen Hidayet Bozkurt, müracaat eden adayların özürlü grubu şöyle sıraladı; “Genel Özürlü Sayısı : 666 ( %64), Görme Özürlü Sayısı 178 ( %17), İşitme Özürlü Sayısı 102 (%10), Zihinsel Özürlü Sayısı 90 (%9), ”

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