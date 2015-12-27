ÖMSS’de Kura Açıklaması



Aile ve Sosyal Politikalar Malatya İl Müdürlüğü tarafından , Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Kura Başvuruları konusunda açıklama yapıldı.



Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle ;



“03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulü yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır.



Kuraya; en az % 40 özürlü memur adayları, ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunu veya mezun olabilecek durumda olan ve 25 Mayıs 2012 tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlayacak adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar herhangi bir sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.



Bir ortaöğretim kurumundan, ön lisans veya lisans programından mezun olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl mezun olabilecek durumda olan özürlü adayların 20 Şubat-2 Mart



2012 tarihlerinde 2012-Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) başvuruları alınmış olduğundan 2 Mart 2012 tarihi itibariyle bir ortaöğretim kurumundan (Lise) diploma almaya hak kazanan adaylar



ile 2012-ÖMSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar kuraya başvuramazlar. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, kuraya alınmış olsalar bile kura sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.



Başvuru süresi 14 Mayıs 2012 tarihinde başlayacak, 25 Mayıs 2012 tarihinde sona erecektir.Adaylar; Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve DenizBank’ın tüm şubeleri veİnternet bankacılığı aracılığıyla başvuru ücretini (10,00TL) yatırabileceklerdir. Başvuru yapmadan önce başvuru ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.



Tüm adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı özür grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir. Bu belgesi olmayan adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları alınmayacaktır.



Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuruda; 3,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti adaylar tarafından ödenecektir. Kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2012-ÖMSS Kılavuzunda yer almaktadır.



Kuraya başvuracaklar için ayrı bir kılavuz bulunmamaktadır. Kuraya başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2012-ÖMSS Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bulunmaktadır.”

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