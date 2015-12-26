Ona Kadro Dışı, Ulusoy’a Teşekkür!..

Malatyaspor Kulübü Başkanı Haşim Karadağ, şike iddialarıyla ilgili olarak düzenlendiği basın toplantısında iddialarda ismi yer alan Çek futbolcu Zdenek Senkerik’i kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.

Kulüp binasında yönetim kurulu üyleleriyle birlikte basın toplantısı düzeleyen Malatyaspor Kulübü Başkanı Haşim Karadağ, şike iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda Karadağ şunları söyledi:

21 Temmuz Cuma günü kamuoyunda şok etkisi yapan gelişmelerin ardından harekete geçen yönetim kurulumuz başkanlığımda toplanarak bazı kararlar almıştır.

İddialarda adı geçen Senkeriki süresiz kadro dışı bıraktık.

Adı geçen diğer sporcumuz Tothun bu olaylarla bir ilgisi olmadığı kanaatindeyiz. Kendisi iddialara tepki gösterip, FIFAya gideceğini bize belirtmiştir. Biz de bu oyuncumuzun iddialarla ilgisi olmadığı kanaatini taşıyoruz.

Futbolumuzu şaibeye iten ve hepimizi büyük üzüntüye sevk eden bu olayların baş sorumlusu Denizlispor Başkanı Sayın Ali İpekin onurlu bir davranış gösterip bir an önce istifa etmesini istiyoruz.

Lig bitmeden yaptığı açıklamalarla mazlum rolü oynayan, ortada dolaşan çantalardan bahsedip herkesin kafasını karıştıran, takımı kümede kalınca ağzını açmayan İpekin foyası meydana çıkmış, konuşacak bir şeyi kalmamıştır. Bu vesileyle çantaların yeride belli olmuştur. İpekin bu saatten sonra Türk futboluna vereceği hiçbir şey olamaz. Kendi söylediklerine kendisi bile inanmayan, sürekli tutarsız ifadeler kullanan İpek, Türk futbolundan derhal elini ayağını çekmelidir.

Bu mektubu yollayan şahıs Özcan Kore ifadesinde ben namuslu bir işadamıyım demiştir. Namuslu bir işadamının şike denen böyle çirkin bir illetin içinde ne işi olduğunu, villalarda gecenin geç saatlerine kadar kimlerle, ne tür görüşmeler yaptığını anlayabilmiş değiliz.

Sayın Bakanımız Mehmet Ali Şahin ile Sayın Federasyon Başkanımız Haluk Ulusoy, iddialar üzerine harekete geçip duruma el koymuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Sayın Federasyon Başkanımızın ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun gereğini yapacağını umuyoruz. Sayın Ulusoy ve değerli yönetiminin adaletli bir karar alacağına inanıyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

SORULARA YANITLAR.

Karadağ, bir gazetecinin suç duyurusu yapıp yapmadıklarını sorması üzerine, daha önce suç duyurusu yapıldığını belirtti.

Malatyasporun 1989-90 yılında şikeyle küme düşürüldüğünü, camianın nasıl olsa çıkacağız havasına girip şampiyonluk yarışından uzaklaştığını, bugün aynı tehlikeyi görüp görmediklerini soran gazeteciye Karadağ Bunları görmüş olmasak toplanmazdık. Bunların hesabı yapıldı. Hedefe varacağımızdan eminiz dedi.

Senkerik kadro dışı bırakılmasını Şikeyi kendinizce kanıtladınız mı? diye değerlendiren bir gazeteciye Karadağ şüpheniz mi var? karşılığını verdi.

Senkerikin kamptan ayrılıp Malatyaya geldiğini haber veren Karadağ itiraf etmiş mi? diye soran bir gazeteciye o boyutu, bazı şeyler bizde kalsın karşılığını verdi. Senkerikin bir açıklama yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Başkan ne açıklaması yapacak? Geldikten sonra ne gerekiyorsa yapılacak dedi.

Olayların tüm Türkiyeye mal olduğuna dikkat çeken Karadağ, takipçisi olduklarını ve sonuna kadar gideceklerini sözlerine ekledi.

MALATYASPOR KRİZİ YÖNETEBİLİYOR MU?

“Şike” iddialarının Hürriyet Gazetesi’nde “patladığı” Cuma günü Antalyaspor’la oynanan hazırlık maçında Malatyaspor forması giydirilen ve bu durum eleştirilere yolaçan Senkerik’in bir gün sonra kadro dışı bırakıldığının açıklandığı basın toplantısında, Malatyaspor’un küme düşmesiyle sonuçlanan süreçte, Malatyaspor aleyhine olan bazı olaylar nedeniyle eleştirilen Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy’a teşekkür edilmesi de ayrıca dikkat çekti.

Vatan Gazetesi’nin Cumartesi günkü sayısında, federasyonun çok önemli bir isminin de, Malatyaspor’u olumsuz etkileyecek bir şike görüşmesinin içerisinde yeraldığı yolundaki haberin ardından, Malatyaspor Kulübünün Federasyon Başkanına teşekkür etmesi de, Malatyaspor’un mevcut krizi “iyi yönetip yönetemeyeceği” yolundaki tartışmaları gündeme getirdi.