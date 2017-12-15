Onay’dan PFDK’nin Gomis Kararına Tepki

beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Galatasaray’ın Akhisarspor’u 4-2 mağlup ettiği maçta yaşanan olayların ardından açıklanan PFDK kararlarına ve ayrıca güçlü takımlar karşısında kapanan takımlara yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

“PFDK’NIN BU KARARLARINI ADİL BULMUYORUM”

Aynı maçta atılan Akhisarlı futbolcuya 3 maç, Galatasaraylı Gomis’e ise 1 maç ceza verilmesine değinen Onay, “Yayıncı kuruluştayız diye her şeyi açık konuşamıyoruz. Ancak aynı maçta atılan Akhisarlı oyuncu 3 maç ceza alıyor. Gomis ise 1 maç. Kim tepki gösterirse göstersin, umurumda değil. PFDK’nın bu kararlarını adil bulmuyorum.”dedi.

Akhisar maçında oyundan atılan ve direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maçtan az ceza almaması gerektiği yorumları yapılan Galatasaraylı Gomis’e PFDK tarafından 1 maç ceza verilmiş, bunu da hafta içindeki kupa maçında oynamayarak çeken Gomis’in, Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor’la yapacağı maçta oynayabilmesine olanak sağlanmıştı.

“ZAYIF TAKIMLAR GÜÇLÜLERE KARŞI KAPANMAK ZORUNDA..

Yorumunda, güçlü takımlara karşı oynayan takımların kapanmak zorunda olduğunu da belirten Güntekin Onay, “Atletico Madrid- Karabağ maçını izledim. Tek kale maç, 1-1 bitti. Karabağ’ın bütçesi 2-3 milyon euro. Atletico Madrid ise 100 milyon Eurolarca ölçülen. Dortmund evinde APOEL’i yenemedi mesela. Zayıf takımlar güçlü takımlara karşı kapanmak zorunda. Aynı terazide değiller. Zayıf bir ordu, güçlü bir orduyu iyi bir stratejiyle yenebilir. Çıkıp hadi kim daha güçlü diye oynarsan fark yersin. Tarihteki tüm hikayelerde böyledir. Futbolda da böyledir” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul’da Fenerbahçe ile oynadığı ilk 8 dakikada 2-0 yenik duruma düştüğü Fenerbahçe maçını 3-1 mağlup olmuştur. Bu maçla ilgili yapılan yorumlarda, EYMS’nin ‘Fenerbahçe gibi’ bir takıma karşı açık futbolu tercih etmesi, mağlubiyetinin nedeni olarak gösterilmiş, “Haddini bileceksin, yoksa böyle olursun” gibi yorumlar yapılmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un, Beşiktaş’la kendi sahasında oynadığı ve 0-0 sonuçlanan maçta, ev sahibinin takım savunmasını çok iyi yapması, topa sahip olma oranı yüzde 70’leri bulmasına rağmen Beşiktaş’a neredeyse gol pozisyonu vermemesi, buna karşı kontraataklarla daha net gol fırsatlarını değerlendirememesi, maçın yorumcularına bu kez “başka başka şeyler” söyletmişti. Beşiktaş karşısında iyi kapanan ve rakibine gol fırsatı vermeyen EYMS’yi eleştiren Beşiktaşlı futbol yorumcuları, “futbol oynanmasını engellediğini” öne sürdükleri bu taktiği eleştirmişler, bunlardan Kaya Çilingiroğlu daha da ileri giderek, EYMS’nin neden Süper Ligde yeralmakta olduğunu sorgulamış, taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

beIN Sports- hurriyet.com.tr- malatyahaber.com