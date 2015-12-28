‘Onaysız Başlanırsa Ceza Var’

Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü’nden Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) için proje onay süreçleri tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine başlanması durumunda çevre kanunu uyarınca işlem yapılacağı uyarısı yapıldı.

Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Atıksu Arıtma Tesisi yapma zorunluluğu bulunan işletme, kurum ve kuruluşların planlama, fizibilite ve ÇED süreçlerini tamamladıktan sonra AAT’ye yönelik herhangi bir inşa faaliyetine başlamadan 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi çerçevesinde hazırlatacakları proje dosyalarını faaliyet listeleri dikkate alınarak Bakanlığımıza ya da Müdürlüğümüze sunmaları ve onay almaları gerekmektedir” denildi.

Açıklama da, Malatya il sınırlarında bulunan tüm işletme, kurum ve kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisleri proje onay süreci tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine başlamaları durumunda Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.