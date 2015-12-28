Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Onaysız Başlanırsa Ceza Var’

‘Onaysız Başlanırsa Ceza Var’
  • 28.12.2015
  • 0

Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü’nden Atıksu Arıtma Tesisleri  (AAT) için proje onay süreçleri tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine başlanması durumunda çevre kanunu uyarınca işlem yapılacağı uyarısı yapıldı.

Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,  “Atıksu Arıtma Tesisi yapma zorunluluğu bulunan işletme, kurum ve kuruluşların planlama, fizibilite ve ÇED süreçlerini tamamladıktan sonra AAT’ye yönelik herhangi bir inşa faaliyetine başlamadan 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi çerçevesinde hazırlatacakları proje dosyalarını faaliyet listeleri dikkate alınarak Bakanlığımıza ya da Müdürlüğümüze sunmaları ve onay almaları gerekmektedir” denildi.

 Açıklama da, Malatya il sınırlarında bulunan tüm işletme, kurum ve kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisleri  proje onay süreci tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine başlamaları durumunda Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."