Önce Cami Sonra Piknik

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen “Ailecek Camideyiz” etkinliğinin Nisan ayı programı gerçekleştirildi. Camiye gelen aileler, daha sonra pikniğe götürüldü.

Zafer Mahallesi’ndeki Turgut Özal Camii’nde gerçekleştirilen Ailecek Camideyiz programına anne-baba ve çocuklar katıldı. Öğle vaktinde camide buluşan katılımcılar, birlikte öğle namazını eda ettiler. Daha sonra cami bahçesinde kurulan hatıra fotoğrafı standında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ailelerin hatıra fotoğrafı çekildi. Cami bahçesinde tatlı ikramının yanı sıra kaligrafi sanatı ile katılımcıların isimleri özel kâğıda yazılarak kendilerine hediye edildi.

Cami programının ardından aileler Orduzu Pınarbaşı’nda pikniğe götürüldü. Piknikte gönüllerince eğlenen aileler, oldukça keyifli bir gün geçirdiler.

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