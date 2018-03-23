Önce Dua, Sonra Kura

Darende ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutlar için kura çekildi.

Birinci etap TOKİ mevkisine yaptırılan 253 konutluk projede sözleşme imzalayan 241 hak sahibinin daireleri, Esnaf Kefalet Salonu’nda noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, törende yaptığı konuşmada, TOKİ konutlarını ilçeye kazandırmak için uzun bir uğraş verdiklerini anımsatarak, bugün büyük bir gururu hemşehrileri ile paylaştıklarını söyledi.

Devletin zor zamanlarda milletinin ferahı için çok güzel çalışmalara imza attığını belirten Eser, şöyle devam etti:

“Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımızın sayesinde, askerlerimizin sayesinde burada bu mutlu günü beraber idrak ediyoruz. Devletimize ne kadar minnet duysak azdır. Bizlere bu imkanı sunan devlet büyüklerimize dua etmeyi unutmayalım. Beldemiz için bundan sonrada çok güzel projelere imza atarak ilçemizi daha da güzelleştireceğiz. Kura çekiminin her birinize hayırlı olmasını temenni ederken, geleceği kucaklayan bir proje olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Konuşmaların ardından ilçe Müftüsü Nurullah Birlik tarafından dua edildi.

Duanın ardından 2+1 nitelikli konutların kura çekilişi yapılarak 241 hak sahibi evlerine kavuştu.

Programa Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Süleyman Eser, TOKİ yetkilileri, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA