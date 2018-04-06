Önce Ev Sahibi Sonra Tavuklar Kurtarıldı

Çırmıhtı’da bir evde çıkan yangın ucuz atlatılırken, yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, evin tavuklarını da tahliye ederek kurtardı.

Olay, Çırmıhtı merkez Mollakasım Mahallesi Halime Sokak içerisinde bulunan Nergis Bakırcı’ya ait tek katlı evde meydan geldi. Henüz sebebi bilinmeyen yangının ihbarı üzerine Büyükşehir İtfaiyesi tarafından 6 araç ile 17 itfaiye personeli gönderdi.

Kısa sürede müdahale edilerek bitişikte bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın esnasında itfaiye ekiplerince evde bulunan 3’ü küçük olmak üzere toplam 4 adet tüp dışarı çıkartılarak büyük bir tehlikenin önüne geçildi.

Yangının söndürülmesi çalışmaları esnasında evin altında bulunan kümeste bulunan tavuklarda zehirlenmeden itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangında etkilenen evin sahibi Nergis Bakırcı’ya ise olay yerine gelen 112 acil servis ambulans ekibi tarafından müdahalede bulunarak tıbbi destek sağlandı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com