Öncelik Buz’da.. “Süper Ligde Kalıcı Olacağız”

TFF 1. Ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da, Süper Lig için çalışmalar başladı.

Malatyaspor’un 2006 yılında Süper Lig’den düşmesi ve yaşanan sıkıntılar sonrası Malatya futbolunun geleceği olarak 2010 yılında Yeni Malatyaspor ismiyle yola devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, 11 yıl aradan sonra Malatyalıları bir kez daha Süper Lig ile buluşturdu.

Sarı kırmızılılar, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen törenle Süper Lig kupasını alırken, yönetim yeni sezonla ilgili çalışmalarına başladı.

RAVCI, BAŞKAN GEVREK İLE GÖRÜŞECEK

Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor’da çalışmalar başlarken, yönetim ince eleyip sık dokuyacak.

Teknik direktör İrfan Buz, sözleşmesi biten ve devam eden futbolcularla ilgili bir çalışma yürüten sportif direktör Ali Ravcı’nın, kulüp başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek, detaylı bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Süper Lig’de daha önce Bursasor ve Gençlerbirliği’ni çalıştıran, Evkur Yeni Malatyaspor’u ilk senesinde Play-Off potasına kadar yaklaştırıp, ikinci senesinde Süper Lig’e çıkaran teknik direktör İrfan Buz ile görüşme masasına oturmayı planlayan yönetim, daha sonra transfer çalışmalarına yoğunlaşacak.

“SÜPER LİG’DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, 3 yıl içerisinde takımı önce TFF 1. Lig, ardından da Süper Lig’e taşıdıklarını ifade ederek, amaçlarının Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturmak olduğunu belirtti.

Gevrek, Malatya’nın Süper Ligi hak ettiğini kaydederek, “Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz. Bu anlamda en büyük gücümüz olan taraftarlarımızın bize inanmalarını, güvenmelerini, destek olmalarını istiyoruz. Bakanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, işadamlarımız herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. İnşallah Süper Lig’de de kalıcı olacağız. Malatya’yı hak ettiği yerde tutacağız. Malatya’yı Süper Lig’de en güzel şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

“ÜÇ YIL İÇERİSİNDE TAKIMIMIZI LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIDIK”

Evkur Yeni Malatyaspor’u layık olduğu yere taşımanın mutluluğu ve gurunu yaşadıklarını dile getiren Gevrek, “Biz, ‘üç yıl içerisinde Süper Lig’e çıkacağız’ dedik. Çok şükür yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın samimiyetiyle, taraftarlarımızın samimiyetiyle, destekleriyle Allah bizi mahcup etmedi. Üç yıl içerisinde Süper Lig’e, hak ettiğimiz yere takımımızı çıkarttık. Katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Geçen sene yönetim kurulunda olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önceki şampiyonluğumuzda aramızda olan yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte takımımızı layık olduğu yere taşımanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Süper Lig’de de kalıcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi