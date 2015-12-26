Önder Dalkıran, İskenderun’da

Yeni Malatya Spor’da forvet oyuncusu Önder Dalkıran, İskenderun Demir Çelikpor ile sözleşme imzaladı. Sözleşme süresinin iki yıl olduğu öğrenildi.

Spor Toto 2. Lig takımlarından İskenderun Demir Çelikspor, dış transferde 4 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Cengiz Gül, yaptığı açıklamada, teknik direktör Rahim Zafer, futbolcular Fuat Erarslan, Zafer Demir ve Erhan Çatalçam’ın ardından transfere ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Gül, daha önce prensipte anlaştıkları Bandırmaspor’dan sağ bek Süleyman Görgün, Şanlıurfaspor’dan sol bek Serkan Güney, Yeni Malatya Spor’dan forvet Önder Dalkıran ve Balıkesirspor’dan sağ bek Taner Otlak ile ikişer yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Şu ana kadar daha önce transfer komiteleri tarafından yakın takibe alınan 7 futbolcuyu renklerine bağladıklarına ifade eden Gül, önümüzdeki günlerde 2-3 futbolcuyu daha kadrolarına katacaklarını sözlerine ekledi.