Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2013

Yapımı : 2013 – ABD

Tür : Belgesel , Biyografi , Müzikal

Yönetmen : Morgan Spurlock

Oyuncular : Harry Styles , Zayn Malik , Louis Tomlinson , Niall Horan , Liam Payne

Senaryo : –

Yapımcı : Morgan Spurlock , Simon Cowell

Diğer Adı : One Direction 3D

Film Özeti

Morgan Spurlock’un (SUPER SIZE ME, FREAKONOMICS, THE GREATEST MOVIE EVER SOLD) yönettiği, ONE DIRECTION filmi, grubun beş üyesinin hikayelerini de anlatan, 3D formatında, yarı belgesel, yarı konser filmi olarak hazırlanıyor. Filmde grup üyelerinin tümünün, İngiltere’de düzenlenen X-Factor yarışmasına katılmalarının ardından, Simon Cowell tarafından nasıl bir araya getirildikleri, aileleriyle olan ilişkileri, hayalleri ve süratle ulaştıkları şöhretin nasıl bir his olduğu gözler önüne serilecek. Film, biraz da ONE DIRECTION’ın sadık hayranlarına yazılmış bir aşk mektubu niteliğini de taşıyacak.