One Direction
Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2013
Yapımı : 2013 – ABD
Tür : Belgesel , Biyografi , Müzikal
Yönetmen : Morgan Spurlock
Oyuncular : Harry Styles , Zayn Malik , Louis Tomlinson , Niall Horan , Liam Payne
Senaryo : –
Yapımcı : Morgan Spurlock , Simon Cowell
Diğer Adı : One Direction 3D
Film Özeti
Morgan Spurlock’un (SUPER SIZE ME, FREAKONOMICS, THE GREATEST MOVIE EVER SOLD) yönettiği, ONE DIRECTION filmi, grubun beş üyesinin hikayelerini de anlatan, 3D formatında, yarı belgesel, yarı konser filmi olarak hazırlanıyor. Filmde grup üyelerinin tümünün, İngiltere’de düzenlenen X-Factor yarışmasına katılmalarının ardından, Simon Cowell tarafından nasıl bir araya getirildikleri, aileleriyle olan ilişkileri, hayalleri ve süratle ulaştıkları şöhretin nasıl bir his olduğu gözler önüne serilecek. Film, biraz da ONE DIRECTION’ın sadık hayranlarına yazılmış bir aşk mektubu niteliğini de taşıyacak.