

Saadet Partisi adayları Darende’de çalışmalarını sürdürdü.

SP’den konuya ilişkin yayınlanan basın bülteni şöyle:

“Saadet Partisi (SP) Malatya Milletvekili adayları 12 Haziran seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yaşar Canbay, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı ve milletvekili adayları Darende’ye bağlı köy ve beldeleri ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekili adaylarına, büyük ilgi vardı. Ziyaretler esmasında milletvekili adayları vatandaşlara hitap etti. Yeşiltaş Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelen Saadet Partililer, ülkenin içinde bulunduğu durum ve milli görüş iktidarında yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, yaptığı konuşmada şunları kaydetti. “Şahsiyetli bir dış politika izlemek için, yeniden D8’leri harekete geçirebilmek için, denk bütçe yapabilmek için, memurumuza yüzde 300 zam yapabilmek için, esnafımızın yüzünü güldürebilmek için Saadet Partisine oy vermenizi önemle rica ediyoruz.” Saadet Partisi Malatya 4. sıra milletvekili adayı Cumali Akça ise, “Tüm kalbimle söylüyorum bu millet aslına dönecek. Bu milletin önünde Avrupa Birliği olmayacak. Bu millet, Allah’ın inayetiyle İslam ülkelerine ağabey olacak, lider olacak. Rabbim bizlere inşallah o günleri gösterecek. Sizlerde üzerinize düşeni yapacaksınız ve o gücü bizlere vereceksiniz” diye konuştu. Saadet Partisi Malatya 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Asiltürk de, “Malatya’da bir hal binamız vardı. Burayı Hollandalılara sattılar. Hal binası arsası üzerinde bizim bir camimiz vardı. Ve bu camiyi yıkıp, yerini teslim ettiler. Biz gitsek, Avrupa’nın bir ülkesinde kiliseyi bize satarlar mı? Kilisenin yerine bize market yaptırırlar mı?” şeklinde konuştu. Öte yandan çiftçiler, milletvekili adaylarına dert yandılar. Bir çiftçi, “Ektiğimiz bütün ürünler İsrail’in, İsrail’le uğraşıyoruz” dedi. Saadet Partisi Malatya Milletvekili adayları Yaş Sebze ve Meyve halini ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldiler. Esnaflar, siftah yapamadıklarını kaydederken, bir esnaf, “İktidara gelin, bizi kurtarın” diye dert yandı.”

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