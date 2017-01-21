“Önemli Bir Başlangıç Yaptık”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Mersin İdmanyurdu karşısında önemli bir 3 puan alarak, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

2-1 kazandıkları Mersin İdmanyurdu karşılaşması sonrası açıklamada bulunan Buz, “Çok ciddi ve zorlu bir müsabakaya çıktık. Tabi rakipten evvel ilk olarak sahayı düşünüyorsunuz. Sahaya çıksanız görürsünüz, gerçekten bu sahada mücadele etmek kolay değil. Tabi saha iki taraf içinde aynı ama inanın fire vermekten korkuyoruz. Mehmet Sak sakatlandı. Tabi bunun hepsini sahaya bağlamıyoruz ama futbolcu kardeşlerimiz ağır şartlarda mücadele ediyor. İyi oynadığımız zamanlarda sonuçlar yoktu. Bugün ki olayda da sonucun çok önemli olduğunu gördük. Zaman zaman sonuçlandırma açısından daha iyi oynamamız gerekiyor. Mersin İdmanyurdu elinden gelen her şeyi yaptı. Adana Demirspor karşısında izlemiştik, zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Çünkü onlarında can havliyle puana ihtiyaçları var. Adana Demirspor ile berabere kaldılar ve buraya öyle geldiler. Burada da iyi mücadele ettiler, onları da tebrik ediyorum. Futbolcu kardeşlerimi de verdikleri mücadeleden ve elde ettikleri galibiyetten dolayı kutluyorum. Çok önemli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. 34 puandayız, şimdi toparlanma zamanı ve Samsunspor deplasmanına da iyi bir şekilde çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan Sezer Özmen ve Ahmet Aras’ın ilk defa forma giymelerini de değerlendiren Buz, “Uzun zaman oynamadılar. Onları da yavaş yavaş takıma monte etmeye çalışacağız. Ama bize katkı sağlayacak şekilde monte etmemiz gerekiyor. Bazıları daha iyi durumda, bazılarının idmana ihtiyaçları var. Ama ne mutlu bize Rahman Buğra’da son 20 dakika önemli işler yaptı. Ferhat Kiraz transferi de önemli bir transfer oldu. Kendisi Bursaspor’dan benim öğrencimdi. Gerçekten Yeni Malatyaspor’a ve Malatya’ya yakışan bir futbolcudur” dedi.

“YENİ STADIMIZA GİTTİM..”

Tecrübeli teknik adam, yeni stadyumu gezerek, incelemelerde bulunduğunu da kaydederek, şunları söyledi:

“Yeni stadımıza gittim, inanın seyirci olmadan havaya girdim. Orada durmak bile insanı çok farklı yerlere götürebiliyor. Ama zemine de baktık, tam olarak oturma açısından da eksikler var. Yeni Malatyasporumuzu orada oynatmak ve sizlerle birlikte seyretmek gerçekten farklı olacak. Bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eskişehirspor bizi nasıl yeni stadında karşıladı, bizde onları karşılamak istiyoruz. Ricamız bu stadın bir an önce bitmesidir.”

MERSİN CEPHESİ

Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in istifası üzerine Mersin İdmanyurdu’nun teknik sorumlusu olarak sahaya çıkan Memduh Özbalta da, Mersin İdmanyurdu’nun geride kalan iki haftada iyi bir çıkış yakaladığını ifade ederek, çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Maç sonu açıklamada bulunan Özbalta, “Takımımızın iki haftadır bir çıkışı vardı. Bu haftada bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. İlk yarı başa baş bir futbol vardı ama Yeni Malatyaspor biraz daha önde oynadı. İkinci yarının hakimi bizdik. İyi pozisyonlar bulduk, golü de bulduk. O penaltı olmasa, daha farklı bir skorla sahadan ayrılırdık. Bana göre ağır bir karardı. Takımımız çok iyi mücadele etti. İyi oynadılar. Bundan sonra çıkışı sürdürmemiz lazım” dedi.

FOTOĞRAF: EYMS- Mersin maçında Pereira’nın golle sonuçlanan penaltı vuruşu (Mehmet GÖRESİYE)

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi