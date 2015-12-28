Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımı Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, küme düşmeme mücadelesi veren Körfez İskenderun karşısında galip gelmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Aldıkları 3 puan ile ligin sonunda şampiyon olmak istediklerini belirten Gevrek, “Önemli bir galibiyet aldık. Rakibimiz için çok önemli bir maçtı. Gerçekten ben de çok heyecanlandım ve biraz stres yaptım. Burada aldığımız 3 puanla sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Her maç bizim için önemli. Bizim için galip gelmek önemliydi” dedi.

Verilen cezalarla ilgili de konuşan Başkan Gevrek, “Şampiyon olalım da biz şampiyonluk turunu bir yerde atarız” ifadelerini kullandı.

Takımın maçlarını izlese de izlemese de her zaman yanında olacağını belirten Adil Gevrek, “Futbolcularımı, teknik heyeti ve taraftarları kutluyorum. Önümüzdeki maça bakacağız artık. Önümüzdeki maç taraftarsız belki ama olsun hiç önemli değil. Bundan sonra dediğim gibi her maç bizim için final olacak. Ama bu çok önemliydi” diye konuştu.

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