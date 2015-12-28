Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Önemli Bir Galibiyet”

“Önemli Bir Galibiyet”
  • 28.12.2015
  • 0

 Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımı Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, küme düşmeme mücadelesi veren Körfez İskenderun karşısında galip gelmelerinin önemli olduğunu söyledi. 

Aldıkları 3 puan ile ligin sonunda şampiyon olmak istediklerini belirten Gevrek, “Önemli bir galibiyet aldık. Rakibimiz için çok önemli bir maçtı. Gerçekten ben de çok heyecanlandım ve biraz stres yaptım. Burada aldığımız 3 puanla sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Her maç bizim için önemli. Bizim için galip gelmek önemliydi” dedi.

Verilen cezalarla ilgili de konuşan Başkan Gevrek, “Şampiyon olalım da biz şampiyonluk turunu bir yerde atarız” ifadelerini kullandı.

Takımın maçlarını izlese de izlemese de her zaman yanında olacağını belirten Adil Gevrek, “Futbolcularımı, teknik heyeti ve taraftarları kutluyorum. Önümüzdeki maça bakacağız artık. Önümüzdeki maç taraftarsız belki ama olsun hiç önemli değil. Bundan sonra dediğim gibi her maç bizim için final olacak. Ama bu çok önemliydi” diye konuştu.

FOTO: Arşiv

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."