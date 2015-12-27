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Malatya Haber -

‘Önemli Çalışmalar Var’

‘Önemli Çalışmalar Var’
  • 27.12.2015
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Mesleki Teknik Eğitim Okul ve Kurumları arasında yapılan Proje Tabanlı Beceri yarışmasının bölge elemeleri Malatya’da başladı.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bölge elemelerinin açılışına; Vali Yardımcısı İnci Sezer Becel, Malatya Belediye Başkan Vekili Abuzer Kabakaş ve Milli Eğitim İl Müdür Vekili Mahmut Berk’in yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı İnci Sezer Becel, “Bu yarışmalar öğrencilerin önünün açılması adına büyük önem taşıyor. Hakikaten son derece önemli çalışmalar var. Üzerinde düşünülerek, bizi umutlandıran çalışmaları görme imkanımız olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Berk ise, 28 projenin sergilenerek, jüri önüne çıkacağını kaydederek, “Projeler, değerli 12 jürimiz tarafından değerlendirilecek. 17 Mart Perşembe günüde Öğretmen evinde ödül töreni düzenleyeceğiz. Ben herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı İnci Sezer Becel, projeleri tek tek gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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