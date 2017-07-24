“Önemli Çalışmalar Yapacağına İnanıyoruz”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Olağanüstü Genel Kurulu’na katılarak, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarını dinledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, göreve geldiğinin ikinci gününde ilk olarak TÜDKİYEB Olağanüstü Genel Kurulu’na katılarak, ardından Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Bakan Fakıbaba başta olmak üzere Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Müsteşar Nusret Yazıcı, Müsteşar Yardımcıları Nihat Pakdil, Mehmet Hadi Tunç, Durali Koçak, Hasan Özlü, Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun, Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Ayhan Karayama, daire başkanları, birlik başkanları ve Merkez Birliği Genel Kurul delegeleri katıldı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından samimi bir şekilde karşılanarak salona giren Bakan Fakıbaba, yoğun ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılaştı. Olağanüstü Genel Kurula konuşmak için gelmediğini ifade eden Fakıbaba, küçükbaş hayvancılığın sorunlarını masaya yatırmak ve istişare etmek için başta TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik olmak üzere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplantı yapmak üzere katıldığını söyledi.

Toplantıda küçükbaş hayvancılık 20 maddeden oluşan konu başlıklarıyla ele alınırken, bir bakanın yeni göreve başlamasına rağmen yaptığı en uzun süreli toplantı olarak Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Genel Başkan Nihat Çelik, toplantı sonrasında küçükbaş hayvancılık sektörüne göstermiş olduğu samimi yaklaşım için Bakan Fakıbaba’ya teşekkür ederek, başarı temennilerinde bulundu.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut yönetim kurulu üyeleri görevinde değişiklik yapılmayıp, toplantıya katılan yaklaşık 400 delegenin tamamının oyunu alarak denetleme kuruluna Necat Demirden, Fettah Öztürk ve İsmail Bağçe seçildi. Olağanüstü Genel Kurul sonrasında konuşan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Mevcut yönetim ve denetleme kurulu üyelerine verilen güven oylamasının sonrasında oluşan birlik ve beraberlik mesajı 260 bin yetiştiricimize hizmet olarak geri dönecektir. Birlik başkanları ve delegelerimizin güvenini gerek şahsım, gerekse yönetim ve denetleme kurulu üyelerim olarak asla boşa çıkarmayacağımızı beyan ediyorum” şeklinde konuştu.

AKIN’IN AÇIKLAMASI..

Bu arada Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, taleplerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ilettiklerini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Olağanüstü Genel Kurulu’na ildeki delegelerle katılım gösterdiklerini ifade etti.

Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın da katıldığını ve üreticilerin istek, talep ve sorunları dinlediğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

“Mera komisyonlarında birliklerden de bir kişinin katılmasını talep ettik. Kadın yetiştiricilerin desteklenmesi gerektiğini Bakanımıza anlattık, kadın yetiştiricilere ve çobanlara sosyal güvenlik desteği sağlanmasını istedik. Sektörle ilgili 20 maddeyi kendisine sunduk.”

Akın, birlik olarak ayrıca kuzu kesimlerinin önlenmesi için de destek talep ettiklerini dile getirerek, “Fakıbaba, toplantıda her kesimi dinlemeye çalıştı, Fakıbaba’nın tarım ve hayvancılık noktasında önemli çalışmalar yapacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

iha- AA