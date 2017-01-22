“Önemli Olan 3 Puandı, Aldık..”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek ve asbaşkan Aziz Yalçınkaya, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında takımın önemli bir 3 puan aldığını söyledi.

Başkan Gevrek, teknik heyet ve futbolcuları, Mersin İdmanyurdu karşısında aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.

Taraftarların takımın yalnız bırakmadığını ifade eden Gevrek, “Taraftarlarımızdan gelenler her zaman geliyor. Ama biz her zaman stadımızın dolu olmasını istiyoruz” dedi.

Gevrek, Mersin İdmanyurdu ile zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını kaydederek, “Zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Zorlu maçtan 3 puan aldık, bu bizim için çok önemliydi. İkinci yarının ilk maçı ve bu maçı galibiyetle tamamladık” diye konuştu.

Samsunspor deplasmanından galibiyetle ayrılıp, seri yakalamak istediklerini kaydeden Gevrek, bir galibiyet serisi yakalayıp, o seriyi devam ettirmek istediklerini belirtti.

Gevrek, Malatya İnönü Stadı’nın zeminiyle ilgili olarak, “Saha şartları gerçekten zor, bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah ona da bir çare buluruz. Ama Mersin İdmanyurdu maçında önemli olan 3 puandı. O 3 puanı aldık, mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp asbaşkanı, reklam ve pazarlama sorumlusu Aziz Yalçınkaya ise zorlu Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında önemli bir galibiyet aldıklarını, Samsunspor maçıyla birlikte seri galibiyetler alıp, hedefe emin adımlarla gitmek istediklerini söyledi.

Yalçınkaya, ligde takımların alt sırada olduğuna aldanılmaması gerektiğini belirterek, “Biz, zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Takımların sıralamada nerede olduğuna bakıp, aldanmamak gerekiyor. Bizde bu maçın zorlu geçeceğini bilerek mücadeleye çıktık. Zorlu maçı kazanmasını bildik. Ama bu tür maçlarda yakalanan pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Net 3-4 pozisyonumuz vardı, o pozisyonları değerlendirseydik, son dakikalarda bu kadar zorlanmayacaktır. Bu maçı aldık, önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi