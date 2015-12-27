“Önemli Projelerimiz Var”



Malatya Belediyesi Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı “Sanat Merkezi Kursiyerleri Dönem İçi Performans Sergisi” Malatya Park AVM giriş katında açıldı.



2 Aralık Cuma günü düzenlenen sergi açılış törenine Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanısıra Malatya Park AVM Müdürü Ali Günaçar, Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Coşkun Karaağaç, Sanat Merkezi kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.



Sanat Merkezi Kursiyerleri Dönem İçi Performans Sergisinin açılışı sırasında konuşan Malatya Park AVM Müdürü Ali Günaçar, Serginin Malatya Park içerisinde düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Malatya Park olarak Malatya’mızdaki sosyal kültürel etkinliklere önem veriyoruz. Bunun son halkası da Malatya Belediyesi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen sergi. Sayın Başkanımıza da böyle bir serginin açılmasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Malatya Belediyesi olarak fiziki yatırım ve hizmetlerin yanısıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlere de büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Bu alanlarda önemli birçok proje ve uygulamamız var. Bunlardan biri de Sanat Merkezimiz. Buradaki kursiyerlerimiz gönüllü eğitmenleri sayesinde el becerilerini, emeklerini ve alınterlerini Malatya halkı ile buluşturuyorlar. Bu nedenle hem kursiyerlerimize hem de gönüllü eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Sanat Merkezi ile birlikte Okuma Merkezi faaliyetlerinin de devam ettiğini ifade eden Başkan Çakır, “Diğer semtlerimizle birlikte okuma Merkezimiz tarafından yaklaşık 1500 öğrencimize sınava hazırlık kursları verilmektedir. Yine Sanat Merkezimiz içerisinde zaman zaman 15-20 arasında değişiklik gösteren sanatsal kurslar var. Bugün de burada Ebru, El Sanatları, Fotoğrafçılık, Heykel, Kil Şekillendirme, Bez Bebek, Çini, Takı Tasarımı, Yağlı Boya ve Kuru Kalem kurslarına katılan kursiyerlerimizin ürettikleri çok güzel eserler var.



Bu sergiye katılan kursiyerlerimize ve gönüllü eğitmenlerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün vatandaşlarımızı Sanat Merkezimize bekliyoruz. Buraya gelerek kendi el becerilerine ve yeteneklerine uygun kursa katılabilirler” dedi.



Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın konuşmasının ardından “Sanat Merkezi Kursiyerleri Dönem İçi Performans Sergisi” kurdele kesilerek açıldı. Ardından da törene katılan vatandaşlar hep birlikte sergide yer alan eserleri gezerek, yetkililerden eserler hakkında bilgiler aldılar.



“Sanat Merkezi Kursiyerleri Dönem İçi Performans Sergisi” 4 Aralık Pazar Günü saat 11.00’e kadar gezilebilecek. Ayrıca sergide yer alan eserlerin satışı da yapılabilecek.

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