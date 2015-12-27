CHP Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AĞBABA DARENDE’DE..

Adaylardan Veli Ağbaba’nın çalışmalarına ilişkin basın bülteni şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletvekili adayı Veli Ağbaba, Darende ilçe merkezi ve köylerini ziyaret etti. Ağbaba, akşam saatlerinde de TOKİde vatandaşlarla biraraya geldi.

Darende ilçesinde ziyaretlerine başlayan Ağbaba, daha sonra Ağılbaşı, Ilıca, Şendere, Gökçeören, Uzun Hasan, Fatmacık, Yukarı Kerimli, Aşağı Kerimli ve Ozanı ziyaret ederek, vatandaşlarla biraraya geldi. Ağbaba, ziyaretleri esnasında çocukları da sevindirerek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Vatandaşların yoğun ilgisi altında gezilerini sürdüren Ağbaba, şunları söyledi: Biz, sizin için varız. Sizin sayenizde varız. Biz uzun bir yola çıktık ve inşallah bu yol, uzunca yıllar devam eder. İnşallah bu yolun sonunda iktidar olur. İktidarımızda da sizlere hizmet etmek inşallah nasip olur. Biz önemli işler yapıyoruz ve önemli şeyler söylüyoruz. Çok ciddi projelerimiz var. İktidar adayına yakışan projelerimiz var. En önemli projemiz yoksulluğu yok etmek. Devleti bireyin, yurttaşın hizmetkarı yapacağız. Sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet, kendi yurttaşını yardım verirken, reklam ederek, dilenci konumuna düşürmez. Devlet yoksulu tespit edecek. Ailedeki kadına bir banka kartı vereceğiz. Gidecek maaşını bir emekli, memur, işçi gibi bankadan alacak. Ayrıca iktidara geldiğimiz gün mazotu 1,5 TL yapacağız. Bunun yanında kayısıyı destekleyeceğiz. Kayısıyla ilgili devlet politikası oluşturulmasını sağlayacağız. Kayısı bir yıl 3 TL diğer yıl 7 TL olmayacak. Böyle dengesiz bir şey olmaz. Ey Malatyalı senin ürettiğin ürün, dünyanın en kıymetli ürünü. Dünyada bir örneği yok. Bir ülke değil sadece bir şehir bir ürünün yüzde 90ını sadece tek başına karşılıyor. Bu nedenle kayısıyla ilgili devlet politikası oluşturacağız.

AKPnin yoksulluğu arttırdığını belirten Ağbaba, Darende ilçemiz AKPye 2002 yılından beri yüksek oranda oy veriyor. Ama Darendeye verilen hizmetler belli. AKPnin Türkiyeye hediye ettiği iki şey var. Bir yoksulluk, ikincisi ise gelir dağılımında giderek artan bozukluk. Gelir dağılımındaki fark gittikçe açılıyor. Bütün bölgelerin sorunu aynı. Öne çıkan tek bir sorun var oda yoksulluk. Yoksulluk hiç ayırt etmeden hepimizi vuruyor. Bu yoksulluğu çözeceğiz. Bu yoksulluğu çözmek, sadece bu konuya teşhis koyan parti yapabilir. Bu konuda teşhisimizi koyduk. Yoksulluğu yenmeden uyumayacağız. Sonuna kadar çalışacağız dedi.

Öte yandan Ağbaba, akşam saatlerinde TOKİde vatandaşlarla biraraya geldi. TOKİda bir konuşma yapan Ağbaba, Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gördüğümüz şeyler aynı. Hepimizi etkileyen, hepimizi sarsan bir şey var. Bu sağcı, solcu, AKPli, CHPli, köylü, şehirli ayırmıyor. Bu yoksulluk arkadaşlar yoksulluk. Yoksulluk, herkesi derinden etkiliyor. Onun için CHP, yoksulluğu yenmeye yönelik proje hazırladı. Bunun ismi Aile Sigortası. Bıkmadan usanmadan her gittiğimiz yerde Aile Sigortasını anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Yardıma kaynak nereden bulacağız demek; bir irade, bir tercih sorunu. Biz tercihimiz yoksuldan, emekçiden yana yapıyoruz. Biz tercihimizi tefeciden, çıkar gruplarından yana yapmıyoruz. Biz tercihimizi burada bulunan arkadaşlarımızdan ve yoksullarımızdan yana yapıyoruz dedi.”

BOZTEPE’NİN ÇALIŞMALARI..

Malatya Park Alışveriş Merkezi ve Hasanbey ile Paşaköşkü arasındaki Caddesi Yeniyol Çarşamba Pazarı’nı ziyaret eden CHP Malatya Milletvekili Adayı Dila Boztepe de, 12 Haziran seçiminde CHP’ye oy istedi.

Boztepe, “CHP iktidara gelince yoksullak kalkacak. Fakir vatandaşlara aile sigortası getirilecektir” dedi. İktidara geldiklerinde sivil toplum kuruluşlarına önem vereceklerini belirten Boztepe, onlarla sürekli istişare içinde olacaklarını vurguladı.

Boztepe, projeleriyle ilgili olarak, “Malatya Cezaevi’nde kalan mahkumlarla, aileleri, cezaevi yönetimi ve diğer ilişkili kurumlar arasındaki etkin ve verimli bir iletişim ağı kuracağız. Bunu sağlayabilmek adına bir Mahkum Yakınları Derneği kuracağız. Burada belli yöneticiler seçerek ve yönetime kamudan da belli üst düzey yönetici, sivil toplum kuruluşları yöneticileri veya milletvekilleri de alarak mahkumların sorunlarını hem cezaevi yönetimi hem de Malatya kamuoyu nezdinde bilip takip edeceğiz. Kalıcı

çözüm önerileri üreterek, cezaevlerini sadece tevkif kurumu olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir eğitim yuvasına dönüştürmeyi de amaçlıyoruz. Hem mahkumlarımızın tekrar topluma kazandırılması hem de ailelerinin gönüllerinin hoş tutularak ortaya güzel bir sinerji çıkarılması adına örnek bir proje ortaya koyuyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.