“Önemsiyor ve Destekliyorum”

Vali Toprak, komşuluğu canlandırmak adına başlatılan “Komşuluk Kültürü” projesine destek verdi.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin komşuluğu canlandırmak adına başlattığı “Komşuluk Kültürü” projesini anlatmak ve kamuoyu desteği almak için ilk ziyaretine Malatya Valisi Mustafa Toprak ile başladı.

Ziyaret esnasında konu ile ilgili konuşan Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, Kamu Kurum ve Kuruluş yetkilileri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla yapılan istişareler neticesinde komşuluk değerinin günden güne yitirildiğine dönük serzenişler ile karşılaştıklarını, undan dolayı da bu “Komşuluk Kültürü” projesini başlattıklarını belirtti.

Pektaş, “Toplumun ihmal ettiği en önemli değerlerimizden biri olan komşuluğu canlandırmak ve gelecek nesillere bu kültürü bırakmak adına üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak bu projeyi başlattık. Projeyi gündemde tutmak adına özellikle kamu kurum temsilcilerimizi ziyaret ederek onların vereceği destek ile projemizin Malatya’nın tamamında yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, kaybolan değerlerimizden biri olan komşuluk kültürünü canlandırmak adına hazırlanan projenin anlamlı olduğunu ifade etti. Toprak, hızla gelişen şehirleşme ve globalleşmenin etkisiyle gelenek göreneklerimizi, maddi ve manevi değerlerimizi kaybettiğimizi, aslında kaybettiğimiz bu değerlerin şehirleşmenin ve büyümenin doğal sonucu gibi gözükmesinin yanıltıcı olduğunu, yapılacak rehberlik çalışmaları ile bu değerlerin daha az aşınmasına ve güzelliklerin daha fazla yaşanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Toprak, “Kadim değerleri birlikte yaşama sanatının kırsalda daha fazla. Bunun şehir hayatında yeniden canlandırılması ve bizi ayakta tutan değerleri yaşatmak adına rehberlik ve önderlik hizmetleri yaparak toplumun gündemine sokmamız gerekmektedir” dedi.

Vali Toprak: Bu Çalışmayı Önemsiyorum ve Destekliyorum.

Toplum yararına yapılan çalışmalarda insan merkezli ve duygu yoğunluklu çalışmaların daha etkili olduğunu belirten Toprak, “Bu çalışmayı önemsiyor ve destekliyorum. Çünkü komşuluk bu topraklardaki köklerimizdir. Unutmamalıyız ki bu ülkeyi bu noktaya komşularımızla getirdik” dedi.

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