

Malatya’da düzenlenen “Özel Uygulamalı Girimcilik Eğitimi Kursu”nu başarı ile bitiren girişimcilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Malatya Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD) işbirliği ile düzenlenen “Malatya’lı Girişimcilere, Özel Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursuna katılan ve kursu başarı ile bitiren 30 girişimciye Malatya Aktif İşadamları Derneği’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



Törende bir konuşma yapan KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki, yapmış oldukları çalışmalarda girişimcilere yol göstermek, önder olmak adına her zaman bu tür etkinliklere destek verdiklerini belirtti. Türkiye’de girişimci sayısının az olması dolayısıyla bu kursu özellikle girişimcilere yönelik açtıklarını belirten Seki, kendi ekonomilerine büyük katkılar sağlayacaklarını ifade ederek, “Türkiye’de girişimciler iş hayatında daha fazla yer alabilmesi, istihdam sağlamaları ve istihdamı artırmaları, ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi açısında bu eğitimleri önemsiyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Murat Seki, 75 saatlik eğitimi tamamlayıp sertifika alan katılımcıların iş planlarının hazırlandıktan sonra KOSGEB’ den 30 bin TL, hibe, 70 bin TL faizsiz geri ödemeli destek alabilme imkanı olduğunu hatırlattı.



Yapılan konuşmaların ardından kursu başarı ile tamamlayan 30 girişimciye KOSGEB Müdürü Murat Seki tarafından sertifikaları verildi.

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