“Öneriler İlham Kaynağı Oldu”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Sebzeciler Esnaf Odası, Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Madeni Eşya ve Sanatkârlar Esnaf Odası yönetimi ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olağan genel kurulunu tamamlayan Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Sebzeciler Esnaf Odası, Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Madeni Eşya ve Sanatkârlar Esnaf Odası yönetimi ile bir araya gelerek, yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’in katıldığı ziyarette konuşan Başkan Gürkan, “Bugün Esnaf Odamızın binasında bulunan Ayakkabıcılar Odamız, Sebzeciler Odamız, Madeni Eşya Odamız ve Elektrikçiler Odamızı ziyaret etmek amacıyla buradayız. Geçtiğimiz günlerde bu odalarımızın seçimleri yapıldı. Arkadaşlarımız güven tazelediler. Bu arkadaşlarımızı tekrar seçilmelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Katılımcı belediyeciliğin önemine işaret eden Başkan Gürkan, “Katılımcı belediyeciliğin temeli sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek kuruluşları, sendikalar, kanaat ve yerel önderlerimizin görüş ve önerilerini almaktır. Bizim başarımızın temelinde ise bu görüş ve öneriler ilham kaynağı olmuştur. Oda başkanlarımız ve diğer sosyal tarafların bize sundukları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan, “Esnaf bir memleketin istihdam ve üretim kaynağı olmakla birlikte özellikle mahallelilik kavramı içerisinde şehrin güven merkezleri olarak görüyoruz. Mahallelerimizdeki bir esnaf arkadaşımız mahallenin aynı zamanda güvenlik sigortalarıdır. Biz buna inanıyoruz. Onun için ‘Mahallelilik’ projesindeki temel yaklaşım budur. Biz Mahallelilik projesinde muhtarlarımız olsun, esnaflarımız ve diğer sosyal taraflar ile birlikte yürütüyoruz” diyerek Mahallelilik Projesi’nin Türkiye’nin birlik ve beraberliği açısından önemine vurgu yaptı.

Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Halil İçen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elektrikçiler odası olarak Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinin desteklerini bekliyoruz, bizlere düşen bir görev var ise bizlerde göreve hazırız” dedi.

Malatya Madeni Eşya ve Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı İzzet Demirci de, “ Sayın Belediye Başkanımızın bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimlerde güven tazeledik. Bizleri tekrar göreve getiren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu emanete layıkıyla sahip çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız devamlı bizlerin yanında olmuştur. Sorunlarımız konusunda her daim yanımızda olmuştur. Bundan sonra da aynı duyarlılığı göstereceği konusunda en ufak bir şüphemiz yoktur. Kendisine bu nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Bülent Karakoç, “Ayakkabıcılar Odası olarak bu ziyaretten dolayı sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine zaman zaman sorun ve sıkıntılarımızı götürüyoruz. Kendisi bu anlamda desteklerini bizlerden esirgemiyor. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız ise, “Sebzeciler Odası olarak başkanımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı inşallah belediyemizle birlikte el ele vererek çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Malatya’mızı daha güzel yerlere getirmek için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

(Bülten)