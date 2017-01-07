“Onlar Ay Yıldızlı Pasaportumuza Layık Değil”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Hükümetimiz kararlı, teröristlerin üzerine amansız bir şekilde gitmek suretiyle, en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu mücadele sürecek” dedi.

İzmir’deki terör saldırısının yaşandığı adliyede kahramanlık göstererek büyük bir felaketin yaşanmasını önleyen şehit polis Fethi Sekin’in cenaze törenine katılmak üzere Elazığ’a giden Bakan Eroğlu, hareketinden önce Malatya’da gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Eroğlu, kahraman şehit polis Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet dileyerek, “Gerçekten büyük bir kahramanlık. Düşünebiliyor musunuz beylik tabancasıyla, kaleşnikoflu ve tam teçhizatlı teröristlerin üzerine gidiyor. Kahramanca şehit oldu. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

“TERÖRİSTLERİ EĞİTEN, ONLARA SİLAH VEREN ÜLKELER VAR”

Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini dile getiren Eroğlu, “Hükümetimiz kararlı, teröristlerin üzerine amansız bir şekilde gitmek suretiyle, en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu mücadele sürecek. Cenabı Allah’tan dileğimiz o hainleri başta FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, gibi bütün terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletleri mahv-u perişan eylesin. Tarih sahnesinden o devletleri siliversin. Verdikleri silahlar kendi üzerlerine dönsün. Çünkü onlar bizim canımızı çok acıtmak istiyorlar. Birazda onların canı acısın. Çünkü onları eğiten, silah veren ve destekleyen bazı devletler var. Onlar aslında doğru iş yapmıyorlar. Sonunda bumerang gibi gelir, bu silahlı terör örgütleri kendilerini vurur. Bu da dünyada bilinen bir gerçektir. Onlara diyoruz ki gelin vakit geçirmeden terörle birlikte mücadele edelim. ‘Nasıl olsa biz uzağız, bize bir şey olmaz’ diye düşünmeyin. Neticede teröristlerin ne yapacağı belli olmaz. Bunlar haindir, insanlıktan yoksundur. Dolayısıyla bire gün gelir sizleri de vurur” ifadelerini kullandı.

“ONLAR AY YILDIZLI PASAPORTUMUZU TAŞIMAYA LAYIK DEĞİL”

Yurt dışına çıkan FETÖ üyelerinin dönmedikleri taktirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılacağını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

“Bunlar yurtdışına çıktı. Bu millete düşman; vatanına, milletine bağlı olmayan insanın Türk vatandaşı olması kabul edilemez. Hainlik yapmış, bunlar üstelik işi organize eden, ne olacağını bilip, öbürleri gibi piyonları burada bırakıp, kaçan insanlar. Yani işi yönetenler. Kimse sorarsanız sorun bunlar hain. ‘Türk vatandaşı olmaya layık mı değil mi? deseniz, yüzde yüzü diyecek ki ‘bu hainler defolup gitsin, bunlar bizim milletimizle, bizim devletimizle, vatanımızla hiçbir bağı yok.’ FETÖ terör örgütü bu ülkeyi parçalamak için 60 yıldır bazı istihbarat örgütleri tarafından hazırlanan, gerçekten en alçak, kanlı terör örgütüdür. Kendisini hoca kılığında gösteriyor aslında hoca falan değil şarlatan ama böyle bir şeyle insanları kandırmış. Kendilerine ‘mehdi’ süsü vermiş, bu da yalancı hain bir meczup. Onu da kullanıyorlar ama Cenabı Allah milletimizi korudu. Milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekten cesareti, dirayeti sayesinde bütün milletimizin kararlılığı neticesinde bu hain terör örgütü püskürtüldü. Darbe teşebbüsünde başarılı olsalardı ülke ne hale gelirdi? Düşünmek bile son derece vahim bir durum. Dolayısıyla karar çıktı. Onlar dönmedikleri takdirde Türk vatandaşlığı hakkını kaybedecekler. Zaten ay yıldızlı pasaportumuzu taşımaya onlar layık değil. Hak etmiyorlar.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com