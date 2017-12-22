“Onlar Hangi Renk İsterse Ona Boyuyorum”

Evkur Yeni Malatyaspor’da orta sahanın sağında görev alan Michael Pereira, Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, Kayserispor deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’den sonra Süper Lig’de de Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Fransız oyuncu, “Teknik ve taktik olarak çok farklı bir ligde oynuyoruz. Süper Lig’de bütün detaylar çok önemli. TFF 1. Lig’de biraz daha fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Bu teknik oyuncular olmadığı anlamına gelmez. TFF 1. Lig’de de teknik oyuncular var ama fiziğe dayalı bir futbol oynandığı için bu biraz tekniği düşürüyor. Süper Lig’de is e tamamen tekniğe dayalı bir futbol oynanıyor” dedi.

Pereira, Galatasaray karşısında attığı golle ilgili, “Uzun zamandır gol atamıyorduk. Hissetmekten önce bu gol pozisyonlarını daha önce çalışmıştık. Çalıştığımız bir şey ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Kendi performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Fransız oyuncu, “İspanya’da 200’ün üzerinde maçım var. Şimdi Süper Lig’de mücadele ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Pereira, Kayserispor karşısında sadece 3 puanı düşündüklerini kaydederek, “Benim ne yaptığım önemli ama takımın da ne yaptığı önemli. Umarım Kayseri’den 3 puanı alıp, devre arasına iyi bir şekilde gireriz” diye konuştu.

Michael Pereira, saçının bir bölümünü her zaman farklı bir renge boyamasıyla ilgili ise “3 tane çocuğum var. Özellikle kızlarım renk seçip, boyatmamı istiyorlar. Bende onları kırmıyorum. Onları çok özlüyorum, hangi renk isterlerse o renge boyuyorum. Kayserispor karşılaşmasında farklı bir renk olabilir, Pazar günü göreceğiz. Renk olarak sürpriz olacak” açıklamasında bulundu.

Süper Lig’de 12 karşılaşmada 737 dakika görev alan Michael Pereira, 2 gol kaydetti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi