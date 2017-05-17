Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocuklar için İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) maskeli yürüyüş yaptı.

Topluluk, lösemi hastalığına ve lösemi hastalarına dikkat çekmek amacıyla “Gülen Gözler Umuda Yürüyüş” etkinliğini düzenledi. Lösemiye dikkat çekmek için gerçekleştirilen yürüyüş Bilgeler Yolu’ndan başlayarak, Turgut Özal Tıp Merkezi önünde sona erdi. Üniversite öğrencilerini bekleyen lösemi hastaları için havaya balonlar bırakıldı.

Lösemi hastalarına çeşitli hediyelerinde verildiği etkinlik hakkında açıklamada bulunan TODUP Başkanı Hıdır Yılmaz, “Bu dördüncü yürüyüşümüz. Lösemili çocuklarımız için yapıyoruz bu yürüyüşü. Bu yürüyüşümüzün amacı onlara moral vermek, onların zor günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini hissettirmek ve onların üniversite çapında, Malatya genelinde, Türkiye genelinde nasıl zorluk çektiklerini insanlara duyurmak” dedi.

Projenin Sorumlusu Büşra Şen ise lösemili çocuklara moral vermek onlara umut olmak adına yürüyüş düzenlediklerini kaydetti.

Lösemi hastaları için moral desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken şen, “Çocukların bu hastalıkta daha doğrusu birçok hastalıkta lazım olduğu gibi moral eksikliği oluyor. Bizim amacımız onların moral destekli olarak iyileşme sürecini hızlandırmak” dedi.

Şen, lösemili çocukların küçük şeylerle mutlu olabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Onlar sadece moral bekliyorlar. O da şöyle ki ziyaretler düzenleyerek, çok büyük şeyler değil, geçerken bir servise bir balon bırakmak kadar küçük aslında ya da bir çikolata bırakmak kadar küçük. Ya da anne-babasının yanına giderek çocuğunun sağlığını, kendilerinin bir şeylere ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak kadar masum ve küçük şeyler. Çok büyük şeyler beklemiyorlar. Bir ailenin halini hatırı sormakla bile çok utlu olabiliyorlar. Bu tedavilerini direkt etkiliyor.”

250 balonla gerçekleştirilen yürüyüşün farkındalık oluşturma adına önemli olduğuna dikkat çeken Şen, şöyle dedi:

“Çocukların hastalıkları direkt kanla alakalı olduğu için çok çabuk düşüyorlar. Bu onların yanında giderek şimdi hastane ortamından zaten sürekli çıkamıyorlar. Kapalı bir alandasın çünkü enfeksiyon riskin çok fazla dolayısıyla dışarı çıkamıyorsun. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor, bizim hastane ortamında onlara daha ferah bir ortam sağlamamız gerekiyor. Bu oyunlar oynayarak, elişi kağıtlarıyla bir şeyler yaparak yani o zamanı biraz daha keyifli hale getirerek bu şekilde moral olmuş oluyor. Aileye de yanlarında olduğumuzu hissettirerek tabi ki mutlu edebiliriz.”

TODUP’a İÜBİS, Girişimcilik Topluluğu ile tıp fakültesi öğrencileri de destek verdi.

Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com