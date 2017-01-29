Öyle bir futbol maçı düşünün ki kendine özgü kuralları var. Kalecilerin degaj yapmaları yasak, öyle istediğiniz kadar çalım atamazsınız, pas vermezseniz bir anda düdük çalar ve oyun durur.

Onlar toprak sahanın topçuları… Amatör futbolun tozunu yutan bir grup iyi adam, bugünlerde Sümer Ticaret Lisesi’nin arkasında, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanında bulunan toprak sahada spor yapıyor. Kimi Tekel’de, kimi Demirspor’da, kimi Ataköy’de forma giymiş. Malatya amatöründe bir dönem birbirine rakip olan futbolun ustaları, bugün toprak sahada yan yana omuz omuza gençlerle spor yapmanın keyfini yaşıyor.

TOZLU SAHANIN TOPÇULARI..

Aslında onlar bunu yıllardır yapıyorlar. Gençler önceden saha kenarına gelip, futbolun iyi adamlarını beklemeye başlıyor. Hatta amatör futbola mühürlerini vurmuş bu adamların arabalarının kapılarını açıyor, ellerini öpüp, hoş bir sedayla o bir önceki maçın değerlendirmesiyle, yeni maçın kritiğini yapıyorlar.

Arabaların bagajından futbolun ustalarına yakışır güzellikte spor malzemeleri çıkıyor. Kramponlar, eşofmanlar, futbol topu vs…

Soyunma odasında değil, arabanın yanında eşofman ve kramponlar giyiliyor. Toprak sahada ısınma harekeleri sonrası antrenör oyuncu Mehmet Duman düdük çalıyor ve sonucu önemli olmayan o karşılaşma başlıyor.

BU MAÇI KANALLAR VERMİYOR

Televizyon kanallarında hemen hemen her ligin maçını izlemek mümkün; Süper Lig, İngiltere ya da İspanya maçları ama bu maçı kanallar vermiyor.

Saha kenarında bu maçın müdavimi birkaç kişi ilgiyle takip ediyor. Atılan güzel pas ve goller hep birlikte alkışlanıyor. Oyuncu kendisine faul yapıldığını söylüyorsa oyun duruyor. Ama o kadar centilmence geçiyor ki maçlar, o kadarda faul olmuyor. Gençler saygıdan ustalarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmiyor aksine onların o tatlı futbolcularından, tecrübelerinden olduğunca faydalanıyor.

Kiminin eşofmanla, kiminin kundura ayakkabıyla hatta kot pantolonla oyuna girdiği karşılaşmada kazanan ise futbol, dostluk, kardeşlik oluyor.

“TOPRAK SAHALAR, SENTETİKTEN SAĞLIKLI”

Ataköyspor, Adafıspor, Demirspor ve İstanbul Cerrahpaşa takımlarının formalarını giyen, Tekelspor’da antrenör oyuncu olan ve Malatyaspor’u çalıştıran eskinin oyuncunun yenini antrenörü Mehmet Duman, toprak sahanın hikayesini anlatırken duygulu anlarda yaşıyor.

Duman, “Biz ve bizim akranlarımız toprak sahada futbol oynadık. Sonradan bu sentetik sahalar çıktı. Sentetik sahalar maalesef pek sağlıklı değil. Çünkü onlarda bulunması gereken bazı maddeler eksik, dolayısıyla birçok sakatlık yaşanıyor. Diğer bir önemli yönü de araştırmalara baktığımız zaman eski ünlü sporcuların genellikle toprak sahada, semt sahası, okul sahalarından çıktıklarını görüyoruz. Hollanda, sentetikten doğal toprağa dönüyor. Süper Lig takımları sentetikte oynamıyor. Çünkü sakatlık riski artıyor, futbolun kalitesi ise düşüyor” dedi.

“SAHAMIZ GİTMESİN AKSİNE ÇOĞALTILSIN”

Sümer’in arkasındaki sahanın Malatya’nın ender sahalarından olduğunu kaydeden Duman, “Üzülerek buranın kamulaştırılıp, başka bir kamu kuruluşuna devredileceğini haber aldık. Kamu kurum ve kuruluşlarına kimse karşı değil, büyük yapıları hepimiz istiyoruz ama bizim gençlerimizin geleceği ne olacak? Gençler enerjilerini nasıl harcayacaklar? Suça eğilim oluyor, obezite yaşı küçülüyor, uyuşturucu bağımlılığında yaş düşüyor, Allah korusun terör en büyük sorun dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğünü, çoğu kuruluşu bu konu ilgilendiriyor. Aynı zamanda bu spor, koruyucu bir hekimlik anlamına geliyor. Ne yapıp edip bu sahaları çoğaltmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR, SPORCU, GAZETECİ, DOKTOR, İŞÇİ, GÜVENLİKÇİ AYNI TAKIMDA

Duman, haftanın 3-4 günü toprak sahada toplanıp, futbol maçı yaptıklarını dile getirdi.

Takımların kadrolarından antrenöründen sporcusuna, işçisinden doktoruna, sağlıkçısından güvenlikçisine, işçisinden emeklisine her yaştan ve meslekten isimlerin yer aldığına dikkat çeken Duman, “İlk takım arkadaşım Hüseyin Ekmekçi, Yaşar hocamız kadroda var. Abdullah Ergün hocamız hem gazeteci hem de sporcu olarak aramızda yer alıyor. Şeker Fabrikası’ndan Levent hocamız var. Doktor, güvenlikten arkadaşlarımız var. Bu arada gençlerde var. Onlarla beraber spor yapmaya çalışıyoruz. Amatör futbolda yıllarca mücadele eden değerli isimlerle birlikte güzel maçlar yapıyoruz” diye konuştu.

“SAHALARIN ÇOĞALMASI GEREKİR”

Duman, sahalarının kapatılmamasını isteyerek, şunları söyledi: “Sahaların kapatılmamasını sporla ilgilenen bir kişi olarak aklım mantığım kabul etmiyor. Kime gitsek uzmanlara, doktorlara, hekimlere, psikologlara ‘spor yapın’ diyorlar. Tabi ki bilinçli ve bilimsel spor yapılmalıdır. ‘Sağlığınız için spor yapın’ diyorlar. Sağlığın insan vücudundaki yaptığı iyileştirmeler bütün kitaplarda var. Fiziksel ve ruhsal olarak faydaları var. Dolayısıyla bu tür sahaların çoğalması gerekir. Hareketsiz bir toplum, içine kapanık bir toplum olmaz. Gençler enerjilerini nereye harcayacak? Sahamızın kapatılmasını düşünmek bile istemiyoruz.”

“SEMT SAHALARI BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Demirspor ve Ataköyspor takımlarının formalarını giyen Hüseyin Ekmekçi ise semt sahalarının gençler, yaşlılar, spor yapan herkes için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ekmekçi, semt sahalarında büyüdüklerini ifade ederek, “Sahaların olmadığı yerlerde bahçe ve tarlaları biz saha yaparak, top oynadık. Aramıza kattığımız gençlerden madde bağımlılığı olanlar vardı. Bunları burada adapte ettik. Çocuklar şimdi çalışıyorlar. Askere gidenler oldu. Bu sahaların olması dolayısıyla böyle güzellikler oldu. Buraların önemi o nedenle anlatılamaz. Onun için biz bu sahaların çoğalmasını istiyoruz. Özellikle de bu sahanın gitmemesini istiyoruz. Yetkililer buraya sahip çıksınlar, bize destek olsunlar, bu işleri hep beraber yürütelim” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi