CUMHURBAŞKANINDAN ŞEHİT ANNESİNE: “ANAM BACIM İNŞALLAH”.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalı şehit Miraç Gürhan’ın annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, “Şehitlerin kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’nda bulunan askeri üs bölgesine PKK’lı teröristlerce sınırın Irak tarafından güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan’ın annesi Serpil Canbay ile telefonda görüştü.

-“ Kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şehidin Zafer Mahallesi’nde yaşayan annesi Serpil Gürhan’ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak anne Serpil’e verdi.

Şehit annesine hayırlı akşamlar dileyen Erdoğan, telefonda, “Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, cennetine kavuştursun. Rabbim sabrınızı arttırsın inşallah. Bize de dua edin. İnşallah onların kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız.” dedi.

-“ Öyle bir sil süpür ki hiç izleri bir şeyleri kalmasın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine ve duasına “Amin” diyerek karşılık veren anne Serpil Canbay, “Sen bizim babamızsın, Cumhurun babasısın, sen bizim babamızsın. O pislikleri yok et babam. Hiçbir yavruya zarar gelmesin, hiç kimseye zarar gelmesin. Benim yavrum çok güzeldi, benim yavrumu keşke tanısalardı herkes, benim yavrum çok güzeldi, çok iyiydi benim yavrum. O teröristleri, pislikleri öyle bir temizle ki, öyle bir sil süpür ki hiç izleri bir şeyleri kalmasın onların” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şehit annesinin sözleri üzerine, “Anam, bacım İnşallah. Bak 18. günü geçti bini aştı. Daha da olacak, ne içerde, ne oralarda. Bizim Allah’ımız var” şeklinde karşılık verdi.

-“Onların kökünü temizle”

Anne Serpil Canbay, “İnşallah, bizim Allah’ımız var. Tayyip babamız var. Bizim Allah’ımız var, bizim Rabbimiz var, sahibiz Allah’tır. Birde o teröristleri içinde taşıyan, sevenleri de yok et. Bir daha hiç olmasın, hiçbir yavruya zarar gelmesin. Onları temizle, kökünü temizle.” Sözlerine karşılık cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah, hep beraber, hep dua edeceksiniz bize” dedi.

Telefon görüşmesinin sonunda şehidin annesi, “Hep dua ediyorum, oğlum sizi çok seviyordu. Allah razı olsun. Sana uzanın eller, diller kurusun İnşallah.” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allaha emanet olun.” ifadesini kullandı.

ASKERİ VE AİLESİNİ ZİYARET..

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Uzman Çavuş Volkan Uçar’ı da evinde ziyaret eden Çalık, terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Mehmetçik’in vatanı müdafaa ettiğini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Çalık, “Kilis Belediyesi bir mekan açmış, anneler orada askerlere gönüllü yemek yapıyor. Kahraman askerimiz, kahraman milletimizle tarih yazıyor. Tarih sizi yazacak. Arkadaşların yaralanmasına, şehit olmasına rağmen tekrar gideceksin. Bab’da Fırat Kalkanı Operasyonu ile tarih yazdınız. Oradaki terör örgütlerinin tamamını temizleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Harekatta görev yaptığını belirten Volkan Uçar ise bölgede teröristlerin haince saldırılar yaptığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“150 kamyon beton dökmüşler, beton 90 santimetre kalınlığında. 15 gün boyunca sızmaya çalıştılar, sızamadıkları için uzaktan tünellerden ateş edip kaçıyorlar. Yanı başımızda bizim kalekollar gibi yapıları var. Yanı başımızda inşa etmeye başlamışlar. Orada bir cesedin üstünden not çıkıyor, ‘Türkiye’nin ışıklarına bakıp yemeğimi yiyorum, bu ışıkları söndürmek bize nasip olacak’ ifadeleri yazıyor notta. Sürekli kahpece saldırıyorlar.”

Harekatta silah arkadaşı Uzman Çavuş Selim Vurdal’ın şehit düştüğünü ve arkadaşının şehadete ermeden önce rüya gördüğünü söyleyen Uçar, “Bize, ‘Ben bir otobüsün içinde gidiyordum, siz gelmiyorsunuz’ dedi. Biz inanmadık, ‘Rüyadır, bir şey olmaz’ dedi. Akşam olmadan şehit düştü. Gerekirse hepimiz şehit olacağız.” ifadelerini kullandı.

Öznur Çalık, konuşmaların ardından Uçar ve ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com