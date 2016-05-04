“Önlem Alınmazsa Sıkıntı Büyüyebilir”!.

Memur Sen’den Birlik Haber Sen İl Temsilcisi’nin dövülmesine tepki.

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Birlik-Haber-Sen İl Temsilcisi Muhammed Şahiner’in, bir PTT çalışanı tarafından darp edildiğini ifade etti.

Memur-Sen üyesi şube başkanları ile sendika üyeleri, Zaviye Mahallesi’ndeki PTT Sümer Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Başkanlar Kurulu adına okuyan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Birlik-Haber-Sen İl Temsilcisi Muhammed Şahiner’in bir PTT çalışanı olan A.B. tarafından acımasızca darp edildiğini iddia etti.

Şahiner’e 5 gün iş göremez raporu verildiğini aktaran Yıldırım, “Memur-Sen Malatya İl Teşkilatı olarak, arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Olayın öncesi, yani 3 Mayıs Salı günü Miraç Kandili dolayısıyla il temsilcimiz kurum çalışanlarını ziyareti esnasında A.B.’nin çalıştığı bölüme geliyor. Çalışanların kandilini kutlamak ve kandil dolayısıyla çikolata ikram etmek istiyor. Ancak ismi geçen şahıs Muhammed Şahiner’in üzerine yürüyor. Şahiner de ‘bugün Miraç Kandili böyle olumsuz tavırlar yakışmıyor, bilahare konuşalım’ diyerek tatsızlığa mahal vermeden ayrılıyor. Sonra telefonla görüşüyorlar ve başkanımız ilgili şahısla önceki yaşanan tartışmayı tatlıya bağlamak için sözleşiyorlar. Gazi Lisesi yanında konuşmak üzere buluşunca Muhammed Şahiner daha ağzını açmadan A.B. saldırıyor. Arkadaşımızı yere yatırarak darp ediyor” şeklinde konuştu.

Yıldırım, işini yapan arkadaşlarına saldıran kişi veya kişilerin hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Yıldırım, “Arkadaşımızı darbeden şahıs daha önce Pütürge’ye atanmış olmasına rağmen PTT başmüdürü tarafından il merkezine getirilmiştir. Bu süreç içerisinde Birlik-Haber-Sen üyesi birçok arkadaşımızın zorla yerleri değiştirilmiştir. PTT Başmüdürü, yaptığı uygulamalarla kurumu kendi çiftliği gibi kullanmaktadır. Kurumu derebeyi gibi yönetme mantığı bu müessif olayın en önemli sebeplerinden biridir. Malatya PTT Başmüdürü kural tanımayan atamaları ve yaptığı haksız görevlendirmelerle kurumda iş barışı diye bir şey bırakmamıştır. Eğer gerekli önlemler alınmazsa sıkıntılar daha da büyüyebilir. Memur-Sen olarak, Muhammed başkana tekrar geçmiş olsun diyor, menfur saldırıyı lanetliyoruz” diye konuştu.

iha