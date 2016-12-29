“Önlem Paketi Yeni Yatırımların Yolunu Açıyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Açıklanan önlem paketi aynı zamanda ekonomik büyümeyi hızlandırmak için ihtiyacımız olan yeni yatırımların da yolunu açıyor. Sunulan destekler, özellikle yatırımların, finansmanın, istihdamın ve ihracatın desteklenmesi ile ilgili devrim niteliğinde kararlar alındı. İş dünyası olarak 2017 yılına umutlu girmemizi sağladı” dedi.

MTSO 2016’nın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen Aralık ayı meclis toplantısında ilk olarak Kasım ayı mizanı okunarak, oylandı.

2017 TAHMİNİ BÜTÇE KABUL EDİLDİ

2016 yılının son toplantısında 2017 tahmini bütçe okunarak, oylamaya sunuldu. 2016 yılında tahmini bütçenin 4 milyon TL olarak belirlendiği, gerçekleşen bütçenin 4 milyon 350 bin TL olduğu kaydedildi.

MTSO’nun 2017 tahmini bütçesi 5 milyon TL olarak açıklanırken, giderde 5 milyon TL olarak açıklandı. 2017 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

2017 yılı 5174 sayılı kanunun 24’ncü maddesine göre düzenlenen yıllık aidat ve kaydiye ücret tarifesi de toplantıda görüşüldü. Birinci derece kayıt ücreti 500, yıllık aidat 500, ikinci derece kayıt 440, yıllık aidat 360 TL, üçüncü derece kayıt 385, yıllık aidat 330 TL, dördüncü derece kayıt ücreti 275, yıllık aidat 230 TL, beşinci derece kayıt ücreti 250, yıllık aidat 195 TL, altıncı derece kayıt ücreti 220, yıllık aidat 190 TL, yedinci derece kayıt ücreti 200, yıllık aidat 185 TL olarak açıklandı.

“ÜLKEMİZ BU BADİRELERİ ATLATIP, HEDEFLERİNE ERİŞECEKTİR”

Meclis toplantısında daha sonra MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgiler vererek, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Konuşmasına, terör olaylarını kınayarak başlayan Erkoç, “İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen, çok sayıda şehit ve yaralı verdiğimiz hain terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınıyorum. Terör çirkin, insanlık dışı yüzünü maalesef ki bir kez daha göstermiştir. Bu olay hepimizin ciğerini yakmıştır. Birlik, beraberlik ve huzurumuza göz dikenler asla hedeflerine ulaşmayacaklardır. Terör odaklarını destekleyenler, tek yürek olmuş milletimizi asla korkutamayacak ve sindiremeyeceklerdir. Döktükleri kanda boğulacaklardır. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yine Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen askerlerimize Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim. Etrafımız ateş çemberi, inşallah bu ateş çemberi de bir gün sonlanacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi içte ve dıştaki hainler, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için bir gayret içerisindeler. Ama hiç kuşkunuz olmasın ki bunlar hedeflerine ulaşamayacaklar. Her zamankinden daha fazla birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Siyasi düşüncelerimiz ne olursa olsun, mezhepsel farklılıklarımız ne olursa olsun zaman bir araya gelme zamanı, zaman kucaklaşma zamanı, zaman birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşma zamanıdır. İnanıyorum ki bu ülke, bu badireleri atlatacak, yine hedeflediği bölgedeki büyüklüğüne erişecektir” ifadelerini kullandı.

“KREDİ HAVUZUNA BİR MİLYON TL AKTARDIK”

Erkoç, ‘Nefes Kredisi’ kapsamında iki bankaya bir milyon TL aktardıklarını ve üyelerin 10 milyon TL kredi kullanma imkanı sağladıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB), Sayın Başbakanımız ve ilgili bakanlarla birlikte ilgili bankalarla bir araya gelerek bir nefes kredisi anlaşması yapıldı. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata geçirilen KOBİ’lere Nefes Kredisi Protokolleri 2 Aralık 2016 Cuma günü Başbakanımızın himayelerinde imzalandı. Bankaları şöyle ikna ettiler, ‘biz parmağımızı taşın altına koyuyoruz, sizde buna karşılık gerekeni yapın.’ Örneğin ‘1 lira yatırdıysak, 10 lirada siz vereceksiniz.’ Bunun fonlamasını da Kredi Garanti Fonu üstlendi. Bizde kendi imkanlarımızla kedi bütçemize bakarak, imkanlarımız kısıtlıydı ama zorlayarak 500 bin TL Denizbank’a, 500 bin TL’de Ziraat Bankası’na yatırdık. Toplamda bir milyon TL yatırmış olduk. Alt limit olan 50 bin TL’yi seçtik. Yaklaşık 320 kişi 16 milyon TL kredi kullanacak. Bankalardan aldığım bilgi doğrultusunda bugün itibariyle 100 kişi bu krediyi kullanmış. Krediye erişim noktasında sıkıntısı olan firmalarımızın, bu krediye ulaşması mümkün değil. Müracaatlar devam ediyor. Bu noktada üyelerimizden ihtiyaç duyan arkadaşlarımızın müracaatları devam etmektedir, bankalar bu müracaatları alıyor. Bu faizli bir kredi. KOSGEB’in kredisi gibi değil. Yıllık yüzde 9,90, aylık yüzde 0,825 faiz ile kredi kullanılabilecektir.”

“ÖNLEM PAKETİ İHTİYACIMIZ OLAN YENİ YATIRIMLARIN YOLUNU AÇIYOR”

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınan kararları da değerlendiren Erkoç, “Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda açıklanan ekonomik önlemler paketini piyasada nakit sıkışıklığının olduğu bir dönemde küçük ve orta ölçekli firmalarımıza sağlanan destekler can suyu niteliği taşıyor. Açıklanan önlem paketi aynı zamanda ekonomik büyümeyi hızlandırmak için ihtiyacımız olan yeni yatırımların da yolunu açıyor. Sunulan destekler, özellikle yatırımların, finansmanın, istihdamın ve ihracatın desteklenmesi ile ilgili devrim niteliğinde kararlar alındı. İş dünyası olarak 2017 yılına umutlu girmemizi sağladı. Biz, moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmak zorundayız. Çükü iş dünyasının morale ve motivasyona ihtiyacı var. İş dünyası olarak, sizler meclis üyeleri olarak işyerlerine ziyarete gittiğimizde de bu işyerlerine moral ve motivasyonu vermek yükümlülüğü, ülkenin birlik ve beraberliği için önemli bir durum arz ediyor” diye konuştu.

ERKOÇ, TALEPLERİ VE ÇIKAN SONUÇLARI AÇIKLADI

TOBB’a iletilen talepler ve çıkan sonuçlarla ilgili de bilgiler veren Erkoç, şunları kaydetti: “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak dönem dönem TOBB’da taleplerimiz oldu. Sizlerle de anketler yapıldı. Neticede ülke ekonomisiyle ilgili sıkıntıların, iş dünyasının sıkıntılarının neler olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Bu noktada neler talep ettik, neler karşılandı bunları sizlere ifade etmek istiyoruz. Neler talep ettik? Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi artırılsın dedik. İhracata yönelik ilave destek sağlansın talebimiz oldu. Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ’lere destek verilsin istediğinde bulunduk. Üyelerimiz finansmana erişimde teminat sıkıntısı yaşıyordu bunu dile getirdik. Fabrika binasını teminat verebilirken içindeki değeri çok daha yüksek olan makinesini teminat veremiyordu bunu aktardık. Geçmişteki sıkıntılardan dolayı bugün zorluk yaşayan üyelerimiz için «Sicil Affı» çıkarılsın dedik. Vergi, Prim ve Oda aidat borçları yapılandırılsın talebimiz oldu. Vergisini düzenli ödeyen ödüllendirilsin dedik. İstihdam için destek verilsin talebimizi ilettik. Toplum Yararına Programı (TYP) azaltılıp İşbaşı Eğitim Programı artırılsın dedik. Sıkıntılı sektörler için SGK prim ödemeleri ertelensin dedik. Yatırımları destek için yatırım indirimi yeniden gelsin talebimizi ilettik. Bu noktada; Hazine, Kredi Garanti Fonu’na yaklaşık 20-25 milyar lira gayrinakdi destek sağlayacak. Böylece KGF kefaletiyle 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi oluşturulacak. KGF’nin ihracat kredileri için verdiği kefalet oranı, yüzde 85’ten yüzde 100’e çıkarılacak. İmalata yönelik yatırım harcamaları için kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Teşvikin tamamını, diğer kazançlarla uygulama imkanı da getirilecek. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek. Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017’ye ötelenecek. Orta ve ileri teknoloji sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl süresinde asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25’i kadar destek verilecek. 500 bin kişi işbaşı eğitim programı ile özel sektörde istihdam edilecek. Bankaların, reel sektör firmalarının kredilerini yapılandırması kolaylaştırılacak. KDV iadeleri hızlandırılacak. Haziran 2016’ya kadar olan vergi, prim, oda aidat, odaların TOBB’a aidat borçları yapılandırıldı. Maliye Bakanı, vergisini düzenli ödeyenlerle ilgili yaptığı çalışmayı yakında açıklayacak. Geçmişte sıkıntılarından dolayı bugün zorluk yaşayan üyelerimiz için ‘Sicil Affı’ Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin ciddi çalışma ve gayretleriyle Ocak ayı içerisinde çıkarılacak. Sicil Affı geldikten sonra geçmişin tümünün üzerine bir sünger çekilecek ifadesi kullanıldı. Taşınır Rehni Kanunu hayata geçti. Ocak 2017’den itibaren yürürlüğe giriyor. Üyelerimiz artık her türlü taşınırını teminat olarak verebilecek.”

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Erkoç, Mesleki Yeterlilik Belgesiyle ilgili odada bir toplantı yapıldığını ifade ederek, “Mesleki yeterlilik hakkında yapılan son mevzuat değişiklikleriyle 01.01.2017 tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 48 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacak. Çalıştıran işverenlere kişi başına 500 TL para cezası uygulanacaktır. TOBB tarafından Kurulan MEYBEM A.Ş 19 meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi vermektedir. Malatya’da odamıza başvuru yapılarak MEYBEM tarafından sınav yapılmaktadır. Şimdiye kadar odamıza 40 kişi başvurmuştur. Burada amaç Mesleki Yeterlilik Belgesi ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına giren mesleklerde, iş kazalarını en aza indirmek ve bu mesleklerde çalışanların nitelik seviyesini yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu belge ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Odamız ev sahipliğinde Cuma günü Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya ve MEYBEM A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen 48 meslek için alınması gereken “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya yaklaşık 250 kişi katıldı” dedi.

“11 AYLIK İHRACAT 311 MİLYON DOLARI AŞTI”

Malatya’nın Kasım ayı ihracatının 39 milyon TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Erkoç, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırlamış olduğu istatistik rakamlara göre; Malatya’nın Kasım 2016 ihracatı 39 milyon 692 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım 2015 döneminde ise bu rakam 30 milyon 624 bin dolara olarak kaydedilmişti. Yılın ilk 11 ayında Malatya’nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.02 oranında artış göstererek 311 milyon 441 bin dolar oldu. Malatya’nın 2015 yılındaki ilk 11 aydaki ihracatı ise 296 milyon 545 bin dolar olarak gerçekleştirilmişti” diye konuştu.

“YARISINDAN FAZLASI İKİ SEKTÖRE AİT”

Erkoç, Malatya’nın yılın ilk 11 ayındaki ihracatının en çok kuru kayısı ve konfeksiyon sektöründe gerçekleştiğini belirterek, “TİM rakamlarına göre; Malatya’nın yılın ilk 11 ayındaki 311 milyon 411 bin dolar tutarındaki ihracatının 151 milyon 651 bin dolarını kuru kayısı, 84 milyon 599 bin dolarını ise konfeksiyon sektörü oluşturuyor. Her iki sektörün 235 milyon dolar tutarındaki ihracatı, Malatya’nın ihracatının yarısından fazlasını geçiyor. Malatya ihracatında üçüncü sektör 15 milyon 637 bin dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri, dördüncü sektör 14 milyon 801 bin dolar ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri ve 13 milyon 859 bin dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri oldu” ifadelerini kullandı.

“GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOPLANTISI TOBB’DA YAPILDI”

Erkoç, TOBB’da yapılan Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısıyla ilgili olarak, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toplantısı’nda Bölge oda ve borsalarının yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri yer aldı. TOBB İkiz Kuleler ’deki toplantıda oda ve borsaların gündemindeki konular istişare edilirken, faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, başvuruları başlayan KOBİ Nefes Kredisi hakkında bilgi verilirken, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketindeki konular istişare edildi. Ayrıca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında Tek Durak Ofis Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne (MEYBEM) ilişkin sunumlar yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında yeni bir oda yönetim sistemini hayata geçiriyor. Hayata geçecek olan proje, akredite odalarda 15 Şubat 2017’den itibaren, diğer odalarda ise Haziran 2017’de uygulanacak. Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız akredite oda olarak bu sisteme 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle geçecek.

Üyelerimiz tüm belgeleri bu sistem üzerinden alabilecekler. Böylece, üyemizin herhangi bir belge sureti için odaya gelme külfeti ortadan kalkacaktır. Odamız hizmeti üyemizin ayağına götürecektir.

Yine Odamız ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında ‘Türkiye’de ilk tam otomasyonlu ve e-imza uygulamalı e-oda modeline geçiş projesinin’ protokolü imzalandı. 720 bin TL bütçesi ve 12 ay uygulama süreci bulunan projede Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 540 bin TL hibe desteği sağlanacak. Diğer kısmı odamız tarafından finansman edilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com