Çarmuzu Mahallesi yakınlarındaki Kayalık mevkiinde bulunan hemzemin geçitte, içinde bulundukları otomobile trenin çarpması sonucu babası ile birlikte hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayşegül Kılıç’ın sınıfındaki sırasına arkadaşları tarafından “Ayşegül Kılıç Burada” yazısı konuldu.



Salı günü meydana gelen kazada, Elazığ’a gitmekte olan 5308 sayılı yük treni, 40 yaşındaki Hacı Kılıç’ın kullandığı 44 EE 747 plakalı otomobile çarpmış, kazada, araç sürücüsü Hacı Kılıç ile yanında bulunan 12 yaşındaki kızı Ayşegül Kılıç hayatını kaybetmişti.



Kazada hayatını kaybeden Kaynarca İlköğretim Okulu 6-B sınıfı öğrencisi olan Ayşegül Kılıç’ın sınıfında hüzün var. Arkadaşları, talihsiz Ayşegül’ün sırasına fotoğrafıyla birlikte “Ayşegül Kılıç burada” yazısını koydu ve sınıftaki tahtaya ise “Ayşegül ölmedi, kalbimizde yaşıyor” yazdı. Arkadaşları hayatını kaybeden Ayşegül için, “Çok iyi bir insandı, onu çok özleyeceğiz. Çok üzülüyoruz. Onu unutmayacağız” dedi.

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