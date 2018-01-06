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Malatya Haber -

Önümüzdeki Öğretim Yılında Hizmete Girecek

Önümüzdeki Öğretim Yılında Hizmete Girecek
  • 06.01.2018
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 Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Karabayır Şehit Piyade Er Hamit Koçhan İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Karabayır Şehit Piyade Er Hamit Koçhan İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunan İnce, 80 öğrencinin eğitim göreceği yeni okul binasının, 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini belirterek, ilçenin ihtiyacı duyduğu eğitim tesislerinin büyük oranda tamamlandığını kaydetti.

İnce, 8 derslikli olarak inşa edilen okulun, teknolojik altyapısı ve sosyal tesisleriyle önemli bir eğitim merkezi olacağına işaret ederek, “Okulumuz son derece geniş ve ferah bir mimariye sahip. Öğrencilerimiz için sosyal alanlar da unutulmadı. Onlar için çeşitli branşlarda spor tesisleri yapıldı. İçerisinde anasınıfı da bulunan okulumuz 2 milyon liraya mal oldu. 5 bin metrekare üzerine kurulan okulun, çevresi ağaçlandırılacak, oyun parkları ve uygulama bahçesi şeklinde peyzaj çalışması yapılacak. 3 katlı tesis inşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete girecek.” ifadesini kullandı.

AA

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