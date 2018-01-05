“O’nunla İlgili Bir Girişimde Bulunmadık”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’u üst sıralara taşımak gibi bir hedeflerinin olduğunu ifade ederek, “Şuan biz 22 puandayız. 10’uncu sıradayız. Yerimiz iyi ama altımızda düşme hattında olan takımlarla aramızdaki puan farkı 7. Rahat mı, şuan rahat gözüküyor ama işe iyi başlamadığınız zaman 3 puanlık sistemde hızla her şey üst ve altta değişebilir. O yüzden işi baştan ciddiye almak gerekiyor” dedi.

Antalya Belek’teki kamp çalışmalarında beIN Sports’a konuk olan kamp süreci, transferdeki son durum, mevcut futbolculara gelen transfer teklifleri, hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“KAMP İYİ BAŞLADI”

Nazlı Canyurt’a açıklamalarda bulunan Bulut, “Kamp çalışmalarımız iyi başladı. 3 Ocak’ta başladı, 15 Ocak’a kadar devam edecek. Devre arası kamp döneminde bazı oyuncuların kampa geç katılması, uçakların geç kalması, bir iki gün geç gelebiliyorlar. Ama sorun değil iki antrenman yerine üç antrenman yapmak zorunda kalıyorlar. Maalesef bazı sıkıntılar oluyor ama devre arası kamp çalışmalarına iyi başladık. İki gün adaptasyon süreciyle geçti, bunun yanında testlerimiz var. Ondan sonra antrenmanlarımıza devam edip, yeni yapacağımız transferle ikinci yarıya iyi bir şekilde hazırlanıp başlangıç yapacağız” dedi.

“OYUNCU KALİTESİNİ YÜKSELTMEMİZ LAZIM”

Bulut, transfer çalışmalarına ilişkin, “Ben göreve geldiğimiz ikinci haftasında Mehmet Batdal, Mustafa Pektemek ismi çıktı. Bu arkadaşlarımız iyi futbolcu ama benim ve yönetimin kendileriyle bir görüşmesi olmadı. Robinho’nun ismi geçti. Türkiye’de Anadolu kulüplerine büyük ismin gelip oynamasını severler. Ama maalesef büyük isimle olmuyor, takıma doğduran katkı sağlayacak, doğru kişileri almak önemli. Birey üzerinden gitmek yanlış olur, alacağımız futbolcuların birbirlerine uyum sağlamaları gerekiyor. Birkaç transfere her zaman ihtiyacımızın olduğunu söyledik. Orta sahada ön libero pozisyonunda bir sıkıntımız oldu. O mevkie bir futbolcu istiyoruz. Benim geldiğim süreçten buyana o mevkide oynayan arkadaşlarımız Murat Yıldırım, Okechukwu Godson Azubuike, Aytaç Kara ve Rahman Buğra Çağıran mükemmel bir performans gösterdiler. İyi puanlar aldık. Daha iyi olabilir miydi, bu kısa dönemde bu başarıyı elde etmek gerçekten önemli. Bu arkadaşlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler, iyide oynadılar. Tabi üzerine koymamız lazım. Oyun kalitesini yükseltmek istiyorsak, oyuncu kalitesini yükseltmemiz lazım. Onun üzerinde çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“KHALİD BOUTAİB’İ SATMA DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Faslı forvet oyuncusu Khalid Boutaib’e transfer teklifleri geldiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Bulut, şunları söyledi:

“Benim kulağıma gelen bir şey yok ama Boutaib’in 9 golü var ve ligin sonrasında Dünya Kupası’na gidecek. FAS Milli Takımıyla 25 sene sonra katılma şansı buldular. Boutaib iyi forvet, gollerini de atıyor. Kaçırdığı gollerde çok oldu. Ama önemli olan o pozisyonlara girmek. Bunu Khalid başarıyor. Defans anlamında da bizim için çok iyi işler yapıyor. Khalid iyi topçu, biz şuan satma düşüncemiz yok.”

Bulut, Okechukwu Godson Azubuike’nin geleceğine ilişkin ise “Onun sözleşmesini uzattık, o yüzden onda bir sıkıntı yok” dedi.

Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor ile adı geçen Galatasaray’ın gurbetçi santraforu Sinan Gümüş ile ilgili, “Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek ile birlikte Sinan Gümüş’ün de ismi geçti. O da Galatasaray’ın değerli bir futbolcusu. Almanya’dan Galatasaray’a dahil oldu. Galatasaray’da iyi işler yaptı, genç bir futbolcu ama onunla ilgili de bir girişimde bulunmadık” diye konuştu.

“BİRİNCİ SANİYEDEN İTİBAREN İŞİNİZİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDASINIZ”

Ligde 22 puanla 10.sırada yer aldıklarını anımsatan Bulut, “Ancak ligde hiçbir zaman rahat olmamanız lazım. Rahat olursanız gözünüzü açıp kapatana katar bir bakarsınız ki başka yerdesiniz. O yüzden her zaman işi ciddiye almak lazım. Birinci dakikadan değil, birinci saniyeden itibaren, 90’ncı dakikaya kadar değil 95’nci dakikaya kadar dikkatli olmalısınız. Bunun acılarını biz çektik. Ben futbol oynadığım dönemde de çektim. Konsantrasyon biraz eksik olduğu zaman kalenizde topu görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bulut, alt sıralarda yer almayınca farklı hedeflere doğru yol alma düşüncesinin olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Şuan biz 22 puandayız. 10’ncu sıradayız. Yerimiz iyi ama altımızda düşme hattında olan takımlarla aramızdaki puan farkı 7. Rahat mı, şuan rahat gözüküyor ama işe iyi başlamadığınız zaman 3 puanlık sistemde hızla her şey üst ve altta değişebilir. O yüzden işi baştan ciddiye almak gerekiyor.”

“DEFANSI İYİ YAPARSANIZ, HÜCUMDA DA İYİ İŞLER YAPARSINIZ”

Defansa her zaman önem veren bir hoca olduğunu dile getiren Bulut, “Başakşehir’de de Abdullah hoca (Abdullah Avcı) ile bunun üzerinde çok çalıştık. Kademeyle, baskıyla, yönlendirmeyle ilgili 3 sene çalıştık. Bugün Başakşehir’in bu konudaki başarısı da belli. Orada da iyi işler yaptık. Defans olmadan hiçbir zaman hücum olmuyor. Çok iyi ofansınız olsa da kötü defansınız olduğunda maçı kaybedebiliyorsunuz. Ama ilk baş iyi defans yaparak, sonra hücuma çıkarsanız daha iyi işler yapabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“11 MAÇTA İYİ İŞLER YAPTIK”

Bulut, hareketli bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, “İlk çıktığım maçlarda Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında heyecan fazlaydı. İlk teknik direktörlük dönemimdi. Ama iş otomatik hale geliyor. Oyuna, oyuncularınıza ve maça konsantre oluyorsunuz, çevrenizde ne olup bitiyor fazla önemsemiyorsunuz. Ben her zaman hareketli bir teknik direktörüm, her zaman çizgide gidip geliyorum, koşu mesafemi ölçtürmedim ama ölçtürsem futbolcuların yarısı kadar çıkabilir. Sürekli hareket halindeyim ve işin içerisinde olmaya çalışıyorum. Futbolcularımı ikaz etmeye çalışıyorum. En iyisini istediğinizden dolayı otomatik olarak işin içerisinde oluyorsunuz. 11 maçta iyi işler yaptık, bunun üzerine koyarak, Evkur Yeni Malatyaspor’u iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“TARAFTARIMIZ MÜKKEMMEL BİR DESTEK VERİYOR”

Bulut, taraftarın kendileri için 12’nci güç olduğunu belirterek, “Taraftar olmayınca futbolun güzelliği olmuyor. Bunu bir önceki takımım Başakşehir’de yaşadık, taraftar sayısı iyiye gidiyor. Evkur Yeni Malatyaspor şehir takımı ve taraftarı her zaman iyi olan bir ekip. Sağ olsunlar her zaman takımı iyi ve kötü günde takımı desteklediler. İlk yarı mükemmel bir şekilde bizi desteklediler ve desteklemeye devam ediyorlar. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir maçlarında 20 binin üzerinde taraftar geldi. Stat hemen hemen doluydu. Yaptıkları koreografilerde güzeldi. Kudüs ile ilgili güzel bir koreografi yapmışlardı. Taraftarlarımızın futbolcular ve bizimle iletişimleri iyi. İnşallah güzel bir şekilde devam eder” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- beIN Sports