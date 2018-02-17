Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Ocağı, Şeker-İş Sendikası ile Yeşiltepeli muhtarları ziyaret etti, köprülü üst geçitte incelemelerde bulundu.

“Operasyonların bütçelemesini yapmıştık, yük getirmedi”

Bakan Tüfenkci; Yeşiltepe semtinde bulunan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bir süre görüştü. Tüfenkci ardından esnaf ziyaretinde bulunup, Türk Bayrağı hediye etti.

Tüfenkci’ye Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Ahmet Çakır da eşlik etti.

Zeytin Dalı Operasyonunun ekonomik gelişmelere etkisi olup olmadığı konusunda konuşan Tüfenkci; “Operasyonların ekonomiye etkisini birçok kere insanlar soruyorlar, esasında biz bu operasyonların genel itibariyle 2018’de bütçelemesini yapmıştık. Milli savunmaya ayırdığımız payı yüzde 40’lara varan esasında yükselmiştik. Şu ana kadar da önemli bir yük bütçenin dışında öngöremediğimiz bir yük de getirmemiştir. Baktığımız zaman da piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla esasında bir anlamda ekonomiye olumlu bir katkısının da olduğunu söyleyebiliriz göreceli olarak. İnşallah bu operasyonlar başarıyla bittiğinde sınırımızın hemen yanı başında terörün kontrol ettiği bir ticaretten Türkiye ile ticaret yapan, Türkiye ile alışveriş yapan, Türkiye’den ihtiyacını gören bir bölgeyi de Türkiye olarak bizler bu operasyonlar sonucunda oradaki verimli toprakların Afrinliler tarafından kullanılması ile birlikte olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Ama bizim derdimiz ekonomi değil, bizim derdimiz oradaki terörü bitirme derdidir, kendi ülkemizin güvenliği derdidir, mevzu bahis vatan olursa, ülkemizin güvenliği söz konusu olursa gerisi teferruattır. Şuana kadar ciddi anlamda ekonomimize getirdiği bir yük bulunmamaktadır.” diye konuştu.

-Çin ziyaretini anlattı

Bir gazetecinin Çin ziyaretindeki temaslarını sorması üzerine Bakan Tüfenkci, gittiği ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin hem Avrupa hem de Asya ülkesi olması dolayısıyla kendisine göre Çin ile olan görüşmelerin daha da arttırılması gerektiğini belirtti.

Dünyanın e-ticarete kaydığı bir dönem içerisinde Çin’de gerçekleştirilen ‘Dünya e-Konferansının önemli olduğunu ve bu yapılan konferansta sunum gerçekleştirdiklerini aktaran Tüfenkci, “e-ticarette güven damgasının sunumunu yaptık ve çok ilgi gördü. Dünya Ticaret ve Dünya Gümrük örgütleri özellikle bu sunumların Cenevre’de de dünyanın 182 ülkenin katıldığı bir toplantıda sunulması ve öneri olarak Türkiye’nin getirilmesi talepleri oldu, bunu değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye’den Çin’e 2 milyar dolarlık ihracat, yaklaşık 22 milyar dolarlık ise ithalatın olduğunu belirterek, “Bu 20 milyar dolarlık farkın kapatılması gerektiğini, onlar da 2018’in Ekim ayı içerisinde ithalat EXPO fuarı düzenleyeceklerini Türkiye’nin de buna katılması gerektiğini belirttiler. Ekonomi Bakanlığı’mızın çalışmasıyla güçlü bir şekilde oraya katılacağız. Çin’in özellikle gümrüklerde Türkiye’ye yaşatmış olduğu tarife dışı engelleri de konuştuk. Bununla ilgili teknik heyetlerin çalışma yapması kararını aldık. Nisan ayının başında arkadaşlarımız Çin’e gidecekler.” diye konuştu.

-TCDD köprülü üst geçitte inceleme yaptı

Bakan Tüfenkci, beraberindeki heyet ile birlikte Yeşiltepe’den Topsöğüt’e giden yol üzerinde daha önce hemzemin geçit olarak kullanılan noktada yapılan köprülü üst geçitte incelemelerde bulundu.

Tüfenkci, köprülü üst geçit için TCDD’nin yaklaşık 12 milyon TL, Büyükşehir Belediyesinin ise yaklaşık 3 milyon TL tutarında bir harcama yaptığını belirterek, projedeki eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için gereken girişimlerde bulunacağını belirtti.

Yeşiltepe bölgesinde yaşayan ve köprülü üst geçitten dolayı olumsuz etkilenen vatandaşların yaşadığı sıkıntıların da çözülmesi için Bakan Tüfenkci, ilgililere talimat verdi.

-Türk Ocağı’na ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Ocağı Malatya Şubesini ziyaret ederek, burada Türk Ocağı üyeleri ile bir araya geldi.

Türk Ocağı Bube Başkanı Nadir Günata, Zeytin Dalı Harekatını desteklediklerini belirterek, bölgede yürütülmek istenen oyunların farkında olduklarını dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, buradaki konuşmasında, “Güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan o terör koridorunun ne anlama geldiğini herkes çok iyi biliyor. Körfez ile Ortadoğu ile bizim irtibatımızı kesmeye yönelik bu operasyonlar aslında gönül coğrafyamızla irtibatımızı kesmeye çalışan bu operasyonlara biz izin vermeyiz, bu oyunu da bozarız. Nitekim eski Türkiye yok, ‘otur’ dendiğinde oturan, ‘kalk’ dendiğinde kalkan bir Türkiye olmayacak. Niye olmayacak? Allah’a hamdolsun yerli ve milli unsurlar milli mutabakat çerçevesinde mutabakata vararak Türkiye’nin dirliği ve birliği, bu vatanın bütünlüğü, Trük devletinin ebede kadar devam etmesi noktasındaki mutabakat İnşallah meyvelerini bundan sonrada çok iyi bir şekilde verecek.” ifadelerini kaydetti.

Günata, günün anısına bakan Tüfenkci’ye plaket takdim etti.

-Şeker-İş Sendikasına ziyaret

Bakan Tüfenkci beraberindeki heyeti ile birlikte Şeker İş Sendikası Şubesi’nin Malatya Şeker Fabrikanın içindeki bürosunu da ziyaret etti. Tüfenkci burada şube başkanı Nuri Murat ve fabrika işçileri ile bir araya geldi.

Tüfenkci, “Şeker-İş Sendikası Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikasının verimli bir şekilde çalışması ve hem de işçilerin hakları noktasında önemli çalışmalar yaptı ve kavga etmeden, görüntü çıkarmadan, ama sonuç alıcı çalışmalara imza attı. Önemli olan bu fabrikanın çalışması, kar edebilmesi ve bölgeye faydalı olması.” dedi.

Tüfenkci, şeker pancarının şeker kamışına göre daha sağlıklı olduğunun bilincinde olduklarını ve hükümet olarak sağlığı önceleyerek gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtirken, işçilerle ilgili olarak ise gerekenin yapılacağını ve bu konunun takipçisi olduklarını ifade etti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com