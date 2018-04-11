“Sorularınıza Yetersiz Kalacağımız İçin Erteleyelim!”

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ ENCÜMEN VE KOMİSYONLARI BELİRLEDİ: Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı çalışmalarına başladı. Encümen üyeleri ve komisyon seçimlerinin yapıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesini içeren maddeye sıra geldiğinde Başkan Vekili Hasan Göğüs, “Şimdi biliyorum sizin sorularınız olacak ve biz bu sorulara cevap vermekte yetersiz kalacağız. Onun için bu maddenin görüşülmesini Sayın Başkanın olduğu toplantıya erteleyelim” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında gerçekleştirildi. Geçen aya ait karar özetinin okunup oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Encümen üyeleri ve komisyon seçimleri yapıldı

Meclis toplantısında Encümen Üyeleri, İmar Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim- Kültür- Gençlik ve Spor, Ulaşım ve Hukuk Komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Mecliste yapılan seçimlerde encümen üyeleri ve komisyonlara şu isimler seçildi:

Encümen Üyeleri:

Hasan Göğüs, Ramazan Özcan, Nurettin Karaaslan, Mehmet Karaman, Metin Mandal.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri:

Aziz Görgeç, Metin Mandal, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri:

Şefik Şengün, Aziz Görgeç, M,.Metin Bölükbaşı, Rüstem Çatı, İrfan Pişgin, Nebi Yiğit, Mehmet Reşat Güzel, Hurşit Kuşçu.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri:

Mehmet Baysar, Fetahmet Bay, Memet Aslan, Selim Gültekin, İrfan Pişgin, Erdal Üstün, Emin Kılıçaslan.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri:

Cumali Doğan, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Mehmet Baysar, Kadir Yoldaş, Necmettin Özcan, Erdal Üstün, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya.

Ulaşım Komisyonu Üyeleri:

Mehmet Çınar, İlhami Mengi, Sebahattin Ateş, Mustafa Gülhaş, Hüseyin Akkaya, Emin Kılıçaslan.

Hukuk İhtisas Komisyonu üyeleri:

Ramazan Acar, Aziz Görgeç, Hasan Göğüs, Şefik Şengün, Mehmet Reşat Güzel, Günnur Tabel.

“Cevap vermekte yetersiz kalırız”

Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin maddeye sıra geldiğinde meclise başkanlık eden Hasan Göğüs, “Sizlerin soruları muhakkak olacak. Biz bu sorulara cevap vermekte yetersiz kalacağımız için Sayın Başkanın bulunduğu bir toplantıya erteleyelim. Biz yetersiz kalırız” diyerek söz konusu maddeyi erteledi.

Yaka Mahallesi’ndeki 83 adet taşınmaz satılacak

Büyükşehir Belediye Meclisi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi’nde bulunan 83 adet taşınmazın ihale yoluyla satışı için encümene yetki verilmesini kararlaştırdı.

Doğanşehir ve Kurucaova mahallerinin içme suyu ve kanalizasyon hattı ile Melekbaba- Battalgazi depolar arası iletim hattının yapım işinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a kredi yetkisi verilmesi yönündeki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi kabul edildi.

Tarımsal birliklere malzeme desteği

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Arı Yetiştiriciler Birliğine 43 adet malzeme desteği ile 37 adet Koyun Kırkım Makinesi ve Malatya Süt Üreticileri Birliğine 15 adet Süt Sağım Makinesinin verilmesi oylanarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı ikinci oturumunu 16 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com