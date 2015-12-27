“Orada Yaşamak İsterdim..”

Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi (CEM) Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, “İbn-i Sina’ları, Ali Kuşçu’ları, Piri Reis’leri yetiştirmiş topraklarda ilim, irfan, teknoloji ve endüstri olarak çok daha ileri seviyelerde olmalıyız” dedi.



CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs Fm’in konuğu oldu. Canlı yayınlanan Panorama programına katılıp, İnanç Kara Ölmeztoprak’ın sorularını cevaplandıran Eşref Doğan, CEM Vakfı Genel Merkezi’nin İstanbul’da 1995’te kurulduğunu, Malatya şubesinin ise 1996’da oluşturulduğunu söyledi. Doğan, Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı’nın Adana, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, İzmir, Adıyaman, Gölbaşı, Erzincan, Sivas gibi birçok ilde şubelerinin olduğunu belirtti. ‘İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız’ sözünü destur edinerek ve Hz.Ali’nin ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Doğan, İnönü Üniversitesi’nin Malatya’ya olan büyük katkısından, nefes alınan kampüsünün varlığından, Turgut Özal Tıp Merkezi’nden ve projelerin bilime olan katkısından bahsetti.



Kitaplara olan özel merakından bahseden Doğan, kişisel kütüphanesinde 2 bin’in üstünde kitabı bulunduğunu ve şu sıralar Timur’un hayatını Çağatay Türkçesi ile yazan Hükümdar’ın kitabının İngilizce’ye çevrildiğini, kendisinin de bu tarihi otobiyografi kitabının tercümesi ile uğraştığını; bu kitapta Ehl-i Beyt sevgisi ve muhabbeti ile ilgili çok önemli anekdotlar yer aldığını ve bu nedenle çok önemsediğini, bu eser ile ilgili çalışmaları bittiğinde daha geniş paylaşımlar yapacağını belirtti.



“Geçmiş bir dönemde yaşasaydınız nerede ve kimlerle yaşamak isterdiniz” sorusu üzerine ”Kerbela’yı yüreğimde hissetmek yerine orada yaşayıp orada hissetmek isterdim” cevabını veren Eşref Doğan, CEM Vakfı ile ilgili genel başkanlık düzeyindeki çalışmaları yürüten ağabeyi Prof.Dr. İzzettin Doıan’ın çalışmaları ile ilgili olarak da kısa bir bilgi verdi. Doğan, İbn-i Sina’ları, Ali Kuşçu’ları, Piri Reis’leri yetiştirmiş topraklarda ilim, irfan, teknoloji ve endüstri olarak çok daha ileri seviyelerde olabilme dileği ile sevgiyi, güzellikleri paylaşma temennisinde bulundu.

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