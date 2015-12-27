‘Orası SİT Alanı, Dokunamıyoruz’

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, Nemrut Dağı’na Malatya tarafından giden yolun bulunduğu bölgenin SİT alanı olduğunu belirterek “Malatya’nın büyükşehir olmasından sonra o yol bizim uhdemize geçti ama birinci derece SİT alanı olduğu için yola dokunamıyoruz” dedi.

“Şikayet edildik, soruşturma geçirdik”

Geçtiğimiz hafta yol bozuk olduğu için Nemrut Dağı’na çıkamayan bir grup Japon turistin, yolun yapımı için imza topladığına ilişkin haberlerimiz üzerine açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, söz konusu yolun SİT alanında kalması nedeniyle herhangi bir çalışma yapamadıklarını söyledi.

Malatya’nın turizm geliri açısından söz konusu yolun ulaşımda kullanılabilir olmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Mehmet Mert “Ancak orası birinci derece SİT alanı olduğu için dokunamıyoruz. Şu haliyle bizim de elimizden fazla bir şey gelmiyor. Geçmiş dönemde bu yolla ilgili düzenleme yapmaya kalkıştık ve hakkımızda suç duyurusunda bulunuldu. Bu nedenle soruşturma geçirdik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, yolda düzenleme çalışması yapmak için önümüzdeki günlerde Sivas Bölge Koruma Kurulu’na başvuracaklarını, izin vermeleri halinde yolun standartlarının yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

HABER-FOTO: Güler HAZAR, yenimalatya.com.tr