

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği (BİLSAM) tarafından İl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen konferansa katılan İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Macit Kenanoğlu, “Osmanlı örnek yönetim sergilemiştir” dedi.



Konferansın açılış konuşmasını yapan BİLSAM üyesi İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Oğuzhon Göktolga, “Aynı sokağın çocukları değiliz ama, aynı mahallenin insanıyız” düsturu ile haraket ettiklerini anlatarak, “Bu anlamda farkıl düşünenler olabilir. Ezber bozucu ve ufuk açıcı konferasllar yapıyoruz” dedi.



“Osmanlı millet sistemi” konulu konferans veren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Macit Kenanoğlu,Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllardır devam etmesindeki başarısını anlattı.



FOTOĞRAF : İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Macit Kenanoğlu

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