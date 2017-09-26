Cumhuriyet Örnekköy’de Muharrem İftarı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde düzenlenen ‘Yas-ı Matem Orucu’ programında yaptığı konuşmada, “Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ve kurulan komploları Hacı Bektaş-ı Veli’nin ‘Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım’ sözüyle hareket ederek ancak bertaraf edebiliriz. Bizim kardeşliğimizi bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmez” dedi.

Cumhuriyet Örnekköy Mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulun bahçesinde tertip edilen programa; Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Ast. Başçavuş Kemal Çakır, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Birlik ve beraberlik görüntüsünün hâkim olduğu yemek davetinde, kardeşlik, dostluk ve paylaşım atmosferiyle oluşan birlikte yaşama ruhunun getirdiği kazanımlar üzerine ciddi mesajlar verildi.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, yemek duasından sonra yaptığı konuşmada, programın tertiplenmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

EŞREF DOĞAN, “MUHARREM AYI ORUCU BİR MATEM ORUCUDUR”

Eşref Doğan, “Cenabı Allah bizleri bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin, ülkemizi daima payidar etsin, iki bin 500 yıllık bir geleneği olan bir devletimizin nice iki bin 500 yıllar görmesini bizlere nasip etsin, bunun içinde bu topraklarda yaşayan herkesin dualarına ihtiyacımız var. Cenabı Allah tutulan oruçları kabul etsin, Peygamber Efendimiz ve onun Ehli Beytinin dökülen gözyaşlarını kabul etsin. Bu oruç bir matem orucudur, Peygamber Efendimize bir ümmet olmanın bir borcudur. Peygamber Efendimizin şefaati hepimizin üzerine olsun. Bedir’den Kerbela’ya, Kerbela’dan Çanakkale’ye, Çanakkale’den 15 Temmuz’a kadar bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun” diye konuştu.

EŞREF DOĞAN, “HZ.HÜSEYİN’İN MİSYONU ÇÖKEN İSLAM’I YENİDEN AYAĞA KALDIRMA MÜCADELESİYDİ”

Kerbela olayının insanlık tarihinin en ibret verici hadisesi olduğunu sözlerine ekleyen Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, “ Hz. Hüseyin’in Mekke, Medine ve Kerbela’ya gelişi bir taht, bir taç, bir Halifelik kavgası değildi. Cenabı Allah Kur’an-ı Kerim’in Nisa Suresinin 58.Ayetinde “Şüphesiz ki Allah; size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder” diye emretmektedir. Buradaki emanet devlet yönetimidir. Hz. Hüseyin’e Küfe’den binlerce gelen binlerce davet mektubunda “ Ya Hüseyin gel bizi Yezid belasından kurtar, Artık İslam’da diye bir şey kalmadı” diyordu. İçki içen, köpek dövüştüren, Ebu Kays isimli bir maymunu insan gibi giydirip yanında gezdiren, Hz. Hüseyin’in mübarek başı Şam’a gittiğinde bir elinde şarap kadehi diğer elinde asayı Hz. Hüseyin’in dudaklarına vuran sözde bir Halifeyi düşünün. İşte Hz. Hüseyin’in misyonu çöken İslam’ı yeniden ayağa kaldırma mücadelesiydi. Bize kalan miras Kerbale şehitlerini saygı ve sevgiyle anmaktır. Ehl-i Beyte sevgi ve saygı Kuran-ı Kerim’in emri ve emanetidir” dedi.

DOĞAN, “MUHARREM AYI ORUCU ALEVİLERİN, RAMAZAN AYI ORUCU SUNNİLERİN ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ”

Muharrem Ayının Alevilerin orucu, Ramazan Ayının orucu Sünnilerin orucu şeklindeki anlayışını asla kabul etmediklerini ifade eden Doğan, “ Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Cenabı Allah Kuran’ı Kerim’in Bakara Suresinin 183. Ayette ‘Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günlerde farz kılındı ki, takvaya ulaşasınız” diye emretmektedir. Dolayısıyla eğer tutmak konumunda olanlar varsa elbette ki Ramazan orucunu da tutacak, Peygamber Efendimizin torunlarının matemine iştirak etmek istiyorlarsa Muharrem Ayı orucunu da tutacaklar. Oruç tutmak aç kalmak değil nefsi terbiye etmek, o gün yaşananları ruhumuzda ve kısmen bedenimizde hissetmektir. Bu güzel organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat başta olmak üzere tüm emeği geçenlere birlik ve beraberliğimize sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP İL BAŞKANI KİRAZ, “KARDEŞLİĞİMİZİN MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Binlerce yıl önce öyle bir acı, kan ve gözyaşı yaşanmış ki; binlerce yıldır bunun yası tutuluyor. Dolayısıyla geçmişimizde yaşanan bu tür acılardan hepimizin mutlaka gereken dersleri çıkarmamız gerekiyor. Bu yasın anlamı da aslında şudur; bir tepki veriliyor ancak bu tepki ‘İncinsen de incitme’ anlayışıyla bugüne kadar hoşgörü, sevgi ve kardeşlik kültürü içerisinde sürdürülüyor. Düşüncelerimiz farklı olabilir, inançlarımız ve bakış açılarımız farklı olabilir ama toplumun ortak değerleri noktasında elbette ki birliğimizi ve beraberliğimizi korumak ve ortaya koymak zorundayız, bu kardeşliğimizi muhafaza etmek içinde üzerimize düşen görevleri yapmak durumundayız. Bugün bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN POLAT, “KARDEŞLİĞİMİZİN GÜÇLENMESİ İÇİN İFTAR PROGRAMLARI ÖNEMLİ”

‘Yassı Matem Orucu’ davetine katılanlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesini diliyorum” dedi.

Muharrem ayının önemine değinen Başkan Polat, “Tarihin gördüğü en büyük zulümlerden olan, bundan sonra belki de bir kere daha yaşanmayacak Kerbela’nın yası ve matemi anısına Muharrem ayı dolayısıyla bir araya geldik. Ülke olarak her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarında eğer barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak etnik ve dini kökeni ne olursa olsun bütün hemşerilerimizin birlikte yaşama kültürüne sahip çıkmasıyla mümkün olmuştur. Ama ne zaman ki bu birliğimiz kaybolursa bu mukaddes Türkiye Cumhuriyeti toprakları Suriye veya Irak gibi olacaktır. Bundan dolayı bu tür iftar programlarında birlikte aynı sofrayı paylaşmamızı fazlasıyla önemsiyoruz. Siyasi düşüncesi, mezhebi ve görüşü ne olursa olsun birleşmemiz gereken ortak noktamız; vatandır, topraktır, bayraktır, Kur’an-ı Kerim’dir, Peygamber Efendimizdir, Ehli Beytir” diye konuştu.

POLAT, “HER AİLEDE HÜSEYİN VARDIR AMA YEZİD İSMİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILMIŞTIR”

Başkan Polat, “Her ailede mutlaka bir Hasan veya Hüseyin vardır, ama Yezid ismini hiçbir anne veya baba çocuğuna vermez. Yezid ismini sadece bu topraklarda değil dünyanın neresine giderseniz gidin bulamazsınız. Çünkü Hz. Muhammed’in kıymetli torunlarına o yapmış olduğu zulüm Yezid isminin tarihin çöplüğüne atılmasına neden oldu. Ancak herkes çocuğuna Hasan, Hüseyin ismini gönül rahatlığıyla veriyor ve bundan gurur duyuyor. Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbela’ya, Küfe’ye Halife olmak için gitmedi, başına gelecekleri biliyordu belki de ancak tüm dünyaya hürriyet ve özgürlük sesini haykırmak, hayatını kaybedeceğini bilerek o mübarek ailesini, Ehli Beyti yanına alarak hakkın ve adaletin hüküm sürmesi için Yezid’in karşısına çıktı. Hz. Hüseyin Kerbela’da Fırat’ın kenarında suya hasret bırakıldı ve Peygamber Efendimizin torunlarına su bile layık görülmedi. Hz. Hüseyin özgürlüğün ve bağımsızlığın temsilcisi olarak bayrağı havaya kaldırdı. Cenabı Allah hepimizi Hz. Hüseyin’in açtığı doğru yoldan yürüyenlerden eylesin. Bu topraklardaki birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı da o günlerden doğmuştur” dedi.

BAŞKAN POLAT, “TÜM KOMPLOLARI BİRLİK VE BERABERLİKLE TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ”

Türkiye üzerinde sürekli planlar yapıldığını belirten Başkan Polat, “Bütün komplolar ve oyunlar Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yapılıyor, bin yıldır devam eden kardeşliğimizin parçalanması için sinsi tezgâhlar kuruluyor. Bizim yapmamız gereken tek şey; birliğimizi ve beraberliğimizi sürekli diri ve canlı tutacağız, birlikte yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunları en güzeliyle yaparsak tüm komploları tersine çeviririz. Biz bu topraklarda Alevisiyle, Sunnisiyle, Türküyle Kürdüyle ilelebet özgürce, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Örnekköy Mahalle sakinleri, organize edilen davet ve duyarlılıktan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.

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