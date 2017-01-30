“Örselenmiş ve İtilmiş Durumdayız!.”

Merkez Fatih, Yeşilkaynak, Çarmuzu, Kiltepe, Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahallelerinin muhtarları sorunlarını “ilgililere bir kez daha iletilmek” üzere CHP Yeşilyurt İlçe Başkanına anlattılar..

Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ve ilçe teşkilatı üyelerinin, mahallelerin sorunlarının yerinde tespiti amacıyla başlattıkları ziyaretler sürüyor. Alt yapı, içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz ile ilgili sorunların aktarıldığı ziyaretlerde, zaman zaman vatandaşlarda katılarak sorunlarını dile getirdi. Muhtarların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan TEDAŞ ile ilgili sıkıntılarını dile getiren Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Haci Korkmaz “TEDAŞ’tan hizmet alamıyoruz. Çok sıkıntılıyız. Keşke Malatya satılsaydı da TEDAŞ satılmasaydı” dedi.

Fatih, Yeşilkaynak, Çarmuzu, Kiltepe, Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi Mahallelerine yapılan ziyaretler ve muhtarların şikayetleri şöyle:

Merkez Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Ulukaya:

Nüfus 8.000 civarında. Mahallemizin en büyük sorunu içme suyudur, sularımız akmıyor. İki yıldır artezyen suyu içiyoruz. Yeşilyurt Nüfus Müdürlüğü’nün birahanelerin, kahvelerin vb. olmasından dolayı yerinden memnun değiliz. Daha güzel, daha merkezi, daha elit bir yere alınmasını talep ediyoruz. FETÖ ilintisi iddiası ile Karapekmezler’den alınan ve İmam Hatipliler Derneği’ne verilen binanın Nüfus Müdürlüğü olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Yeşiltepe muhtarları olarak Avrupa standartlarında yapılacağı söylenen üç adet Polis Karakolundan birisinin Yeşiltepe’de kurulmasını istiyoruz. Bunun için üç dönümlük arazi bulduk ve tapusunu verdik. Bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 15 Temmuz’dan hemen sonra, 19 Temmuz günü suya, ulaşıma ve ekmeğe zam yapıldı. Müracaatımız üzerine ertesi gün çekilecek dediler. Bugün 26 Ocak 2017, suya, ekmeğe ve ulaşıma yapılan zamları kanıksamaya başladık. Tedaş ile sorun yaşamaya devam ediyoruz. Kablolar yer altına alınmadı. Buna benzer sıkıntılarımız var. Mahallemizde işsizlik had safhada.

Yeşilkaynak Mahallesi Muhtarı Salman Alpaslan:

Nüfus, 12.000 civarında. Bir numaralı sorunumuz, mahallemizde bulunan hayvan pazarıdır. Bunun mutlaka ve mutlaka buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bit, pire, karasinek, sivrisinek, koku, kene… ne ararsanız var. Akşam ilaçlıyorlar. Sabah hiç ilaçlanmamış gibi aynı böcekler tekrar ürüyor. Hayvan pazarının olduğu mahal köpekten geçilmiyor. Köpeklerde kuduz hastalığı olduğu söylentileri bile var.

En ciddi ikinci sorunumuz içme suyudur. Susuzluk aynı zamanda pislik demektir. Hayvan pazarının pisliğinin üzerine susuzluk, temizliği olumsuz etkilemektedir. Salgın bir hastalığın çıkmasını kaçınılmaz görüyoruz. Sivillere devredilen eski Askeri Hastanenin sivil hastane olarak kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz ve talep ediyoruz. Yeşilkaynak Mahallesinde yaşayanların çok büyük bir bölümü, Doğu Anadolu Bölgesinden gelenler oluşturuyor. Her evde 10-12 çocuk var. Mahallemizde işsizlik çok fazla. Tedaş hizmetlerinden memnun değiliz. Mahallemizde haddinden fazla hırsızlık oluyor. Polislerin buralarda sık sık devriye gezmesini istiyoruz.

Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Haci Korkmaz:

Nüfus 7.000 civarında. Bir numaralı sorunumuz doğal gazın mahallemize gelmesidir. Bu konu beni kahrediyor. Doğalgaz Müdürü bizlere gıcık yapıyor. İmarı olmayan Kiltepe, Melekbaba, Taştepe Mahallelerine doğalgaz götürülmüş olmasına rağmen, imar yollarının açılmadığını bahane ederek bize bu hizmeti getirmiyorlar. Mahallemizde imar mevcut olmasına (2010 yılında çalışması tamamlandı) rağmen imarda belirtilen yolar bir türlü açılmıyor. Diğer mahallelere verilen kat müsaadesi bize verilmiyor. Buraların müteahhitler için cazibeli olabilmesi için imar yollarının yapılmasını ve kat müsaadesinin verilmesini talep ediyoruz. Maalesef Çevre Yolunun altında bulunan mahallelere el atılmıyor. Belediyeler bizi kaderimizle baş başa bırakıyor. Belediyeler hizmet götürme yarışına girmekten ziyade, yapmamak için pası birbirlerine atıp bizi oyalıyorlar. Tedaş’tan sıkıntılıyız. Hizmet alamıyoruz. Keşke Malatya satılsaydı da Tedaş satılmasaydı. Çarmuzu’da su sorunu yaşamıyoruz. Suyu kesmeye güçleri yetmedi.

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş:

Nüfus 20.000 civarında. Burada örselenmiş ve itilmiş durumdayız. Kiltepe’ye hiç bakmıyorlar. Kar yağdı, yolları açmak için yağışın dördüncü günü geldiler. Büyükşehir Belediyesinden hizmet alamıyoruz. Buna rağmen Yeşilyurt Belediyesinden memnunuz. Büyükşehir Belediyesi, “Biz ne yaparsak siz buna şükredeceksiniz ve bize biat edeceksiniz” yaklaşımı içerisinde. AYKOME görevini yapmıyor. Yollarımızdaki yamaları yapmıyor. Muhtarlık binasının eski muhtar zamanından kalma 8.500 TL borcu yüzünden muhtarlık binasına elektrik bağlamıyorlar. Bu nedenle biz de muhtarlık binasını kullanamıyorum. Mahallemizin yüzde 65’ine doğalgaz geldi, kalan yüzde 35’inde doğalgaza kavuşturulmasını talep ediyoruz. Mahallemizde su sorunu yaşamıyoruz. Tedaş son bir haftadır düzeldi. Öncesinde hizmet alamıyordu. Burada ağlamayana mama vermiyorlar.

Bir vatandaş “Ben bu mahalleye taşınalı dört yıl oldu, dört yılda değişen bir şey yok” diyerek kendince mahalleye yapılmayan hizmet durumunu özetledi.

Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi Mahalleleri

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Şahin Demirci, Atatürk Mahallesi Muhtarı Salman Şahbaz ve Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük’ün CHP heyetine aktardıkları sorunlar ise özetle şöyle:

Nüfus 12.000 civarında. Bir numaralı sorunumuz su. İçme suyu olarak kuyu suyu içiyoruz. Maddi durumu iyi olanlar şişe suyu içiyor, diğerleri tiksine tiksine de olsa kuyu suyu içiyor.

Büyükşehir suyu tekeline alıncaya kadar buralarda su sorunu yaşamıyorduk. Biz bunun ardında bir rant olduğu kanaatindeyiz.

Mahallelerimize imar vermiyorlar. Kat farkı vermiyorlar. Dolayısıyla buralara müteahhit gelmiyor.

Tedaş başlıca sıkıntılarımızdan birisi. Tedaş hizmetlerini alamıyoruz. Hatlarımızın tamamı havai hat durumunda.

Her üç mahallemizin ortak sorunlarından bir diğeri, Demir Yollarının mahallelerimiz vermiş olduğu sıkıntıdır. Bu bağlamda şunları talep ediyoruz;

Lokomotif Bakım Atölyesi buradan kaldırılmalıdır.

Demir Yolu yük indirme bindirme yeri ile Diş Hastanesi arsındaki mesafe 5 metre, Devlet Hastanesi ile mesafesi 15 metre. Toz, duman, koku vb. hastanelerin yanında olmamalıdır. Bu nedenle yük indirme bindirme yeri şehir dışına taşınmalıdır.

Kara yolu ile demir yollarının kesiştiği yerlerde demir yollarının zemin altına alınması hem daha ekonomik, hem de trafiği rahatlatacaktır.

Gazi Mahallesi Suriyelilerin Başkenti durumunda. Maalesef, devlet Suriyelileri mahallelere göndermiş ancak onlara sahip çıkmıyor.

– Cumhuriyet Mahalle Muhtarı, “Devlet kendi vatandaşını unuttu. Her bir Suriyeliye haftada 100 TL para veriliyor.” diyerek bu konudaki sitemini dile getirdi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi