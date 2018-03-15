“Orta Sahada İyi Bir 3’lü Olduk”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, orta alanda Azubuike ve Murat Yıldırım ile birlikte iyi bir üçlü olduklarını söyledi.

Kara, Trabzonspor maçına takım halinde iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “Her maça hazırlandığımız gibi Trabzonspor maçına da ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Trabzon deplasmanı zorlu olacak. Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Ona göre hazırlanıp, sahaya çıkarak, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.

Takımın iyi yolda olduğunu kaydeden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beklentilerin üzerinde olduğumuzu düşünüyorum. Saha içerisinde bu mücadelemizi sürdürürsek, Malatyaspor’u puan sıralamasında daha iyi yere getiririz. Bunun içinde önümüzde engel yok. Takım olarak mücadelemizi sürdürüp, bunu başarmak istiyoruz.”

Kara, kendisi açısından Trabzonspor maçının hem duygusal hem de güzel olacağını belirterek, “Trabzonspor maçına ekstra bir hazırlığım yok. Ben bütün maçlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Maçlara kafa ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp, sahada takımımı adına her şeyimi veriyorum. Trabzonspor maçına da aynı şekilde hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Orta alanda Okechukwu Godson Azubuike ve Murat Yıldırım ile birlikte iyi anlaştıklarını kaydeden Kara, “Aslında ilk başta lige böyle başlamamıştık. Sonradan 4-3-3 taktiğine dönüp, ortada ben, Murat Yıldırım ve Azubuike her maç geçtikçe birbirimize daha çok alıştık. Azubuike ve Murat Yıldırım mücadele eden çok iyi oyuncular. Ligde kalite anlamında da iyi bir üçlü olduğumuza inanıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlara da buna yansıtıp hem kendi başarımızı sürdürürüz hem de takımımızın başarılı sonuçlar almasına katkı sağlarız. Sadece biz üçümüz değil, takımdaki bütün arkadaşlarımız iyi mücadele ediyor” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi