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Malatya Haber -

Ortak Değer’den İftar Yemeği

Ortak Değer’den İftar Yemeği
  • 09.06.2017
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Ortak Değer Malatya Derneği tarafından her yıl geleneksek hale gelen iftar yemeği bu yılda geniş katılımla gerçekleşti.

Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bu yılda yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Ramazan deyince ilk aklımıza gelen paylaşmak, asılında bunu sadece Ramazanda da değil yılın 12 ayı yapmamız lazım, olanı olmayanla paylaşmamız lazım. İnşallah bu ayda tutuğumuz oruçlar ettiğimiz duaların kabul olmasını diliyorum. Duymak istemediğimiz haberleri ara, ara duyuyoruz, şehit haberleri alıyoruz, şehitlerimize ne kadar dua etsek azdır tüm şehitlerimize Allah”tan rahmet diliyorum gazilerimize Allah şifa versin Ramazanımızın tüm dünyaya ülkemize ve ilimize hayır, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.

iha

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