Bir Melo Lafı Var Ama..

Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcu Felipe Melo’ya transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor’dan ön libero oyuncusu Aytaç Kara’yı bir yıllığına kiralayan Evkur Yeni Malatyaspor’un bir dönem Galatasaray’ın da formasını giyen Felipe Melo’ya teklif yaptığı ve görüşmelerin devam ettiğine ilişkin bir haber Sabah Gazetesi’nde yeraldı. Brezilya ekibi Palmeiras ile yollarını ayıran Melo’yu kadrosuna katmak için harekete geçen yönetimin, bu transferin gerçekleşmesi için şartları zorladığı ileri sürüldü.

34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 1,83 metre boyunda. Ön liberoda forma giyen Melo, merkez orta saha ve stoperde de görev alabiliyor.

Inter Primavera, RCD Mallorca, Sociedade Esportiva Palmeiras, UD Almería, Fiorentina, Racing Santander, Inter, Juventus ve Galatasaray’da forma giyen Melo’nun isminin Evkur Yeni Malatyaspor ile anılması taraftarları heyecanlandırdı.

2012-2015 yılları arası Galatasaray’da forma giyen Melo; 3 şampiyonluğun yanı sıra 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı.

Brezilya Milli Takımı’nda 22 karşılaşmada forma giyen Felipe Melo, 2 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray’da 154 karşılaşmada görev alan Melo, bu karşılaşmalarda 18 gol attı, 12’de asist yaptı. Felipe Melo; Juventus’ta 78, İnter’de 64, Racing Santander’de 48, Fiorentina’da 40, Almeira’da 34 karşılaşmada forma giydi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi