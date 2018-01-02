 OSB’cilere Beraat Yargıtay’dan Döndü

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunulan I. OSB yöneticileri hakkında açılan davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozdu

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Şahnahan’da oturan bir grup vatandaşın çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulundukları I. OSB Müdürü Remzi Yaşar ve Kimyager Sevim Ateş hakkında açılan davada Malatya 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozdu. Bozma gerekçesinde ‘Eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması hukuka aykırıdır’ diyen Yargıtay, suç tarihinde arıtma tesisi üzerinde tasarruf etme yetkisi ve kapasite aşımına karşı tüm sorumluların araştırılarak suç tespit edilmesi halinde haklarında suç duyurusunda bulunulduktan sonra yargılamanın yapılmasına ve hukuki durumun belirlenmesine hükmetti.

Şahnahan’da oturan bir grup vatandaş, Avukatları Fikret Bekiroğlu aracılığı ile son yıllarda yarattığı kirlilik ile kamuoyunun gündeminde olan Malatya I. Organize Sanayi Bölgesi’nin Müdürü Remzi Yaşar ve Kimyager Sevim Ateş hakkında 2011 yılında ‘Çevreyi taksirle kirlettikleri’ gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulundu. Malatya 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sonucunda gerek Malatya I. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın mahkemeye gönderdiği cevabında sanıkların suça konu yerde kirliliğe 2. OSB atıklarının da sebep olduğu, ayrıca herhangi bir tasarrufta bulunma, engelleme, inisiyatif kullanma yetkilerinin bulunmadığını ifade etmeleri üzerine beraatlerine karar verildi.

Bunun üzerine şikayetçi vatandaşların avukatı Fikret Bekiroğlu davayı temyize götürdü. Temyiz davasını görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını oy birliği ile bozdu.

Kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Dosyada bulunan bilirkişi raporundaki, alıcı ortam olan suya bırakılan bahse konu atıkların genel kabul ve gözleme dayanarak kirlilik oluşturduğuna dair Yargıtay denetimine imkan tanımayan görüşler karar vermeye yeterli görülmemiştir.

Öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmalı

Bu itibarla, dosya, üniversitelerin su ürünleri, çevre mühendisliği kimya mühendisliği bölümlerinden oluşan öğretim üyesi bilirkişilerinden oluşacak heyete tevdi edilerek, atıkların alıcı ortamı kirlettiği ya da kirletme ihtimali taşıyıp taşımadığı yönünden, yönetmelikler ya da ekleriyle ilişki kurulma suretiyle Yargıtay denetimine imkan sağlayacak içerikte rapor alınmalıdır.

Bütün sorumlular araştırılıp suç tespit edilirse suç duyurusunda bulunulmasına…

Temin edilecek rapor sonucuna göre, yargılamaya konu eylemin yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında suç oluşturduğu tespit edildiği takdirde, sanık savunmaları, suça konu eylemin gerçekleşmesine 2. Organize Sanayi Bölgesine ait atıkların sebep olduğu ve bu kuruluşa ait arıtma tesisinin bulunmadığı yönündeki beyanlar ve dosyaya sunulan Malatya Valiliği’ne ait yazılarda dikkate alınarak, suç tarihinde arıtma tesisinin işletmesinin kim tarafından gerçekleştirildiği, bahse konu arıtma tesisi üzerinde kimin tasarruf etme yetkisinin bulunduğu ve kapasite aşımına karşın kimin sorumlu olduğu araştırılarak, tespit edilmesi halinde, bahsi geçen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması, açılması halinde kanıtların birleştirilerek davaların birlikte görülmesi ve neticeten sanıkların yüklenen eylemden kast ya da taksir şeklindeki kusurluluk türlerinden hangisinden sorumlu olduğu tartışılarak, sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekse ile yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Açıklanan gerekçelerle temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak hükümlerin bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine 02.10.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: OSB’lerin boruyla akıtılan atık suyunun Şahnahan Deresi’ne döküldüğü yer