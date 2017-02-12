OSB’deki Fabrikada Yangın
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Yangın 1. OSB 5. Caddede faaliyet gösteren ve yumurta kolisi imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi.
Henüz sebebi bilinmeyen yangının ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundular.
Önce kontrol altına alınan yangın daha sonra tamamen söndürüldü.
Yangında madde hasar oluştu.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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