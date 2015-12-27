“OSB’lerde Faizi Düşürdük”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine uygulanan kredi faiz oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yazılı bir açıklama yaparak, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerine yönelik faiz indirimi müjdesi verdi. Bakanlık olarak sanayinin rekabet gücünü artırmak için sanayileşmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Bakan Nihat Ergün, bu nedenle, sanayileşmenin en önemli platformları olarak görülen Organize Sanayi Bölgelerini ve Küçük Sanayi Sitelerini hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Çevre sorunlarını minimize etmek ve iş güvenliğini sağlamak açısından da büyük önem taşıyan bu bölgelerle ilgili oldukça sevindirici gelişmeler yaşadıklarını ifade eden Bakan Ergün, özellikle son teşvik sisteminde OSB’lere yapılan yatırımlara ayrıcalık sağlanması sonrasında, bu bölgelere olan yatırım taleplerinde çok ciddi artışlar yaşandığını kaydetti. Bakan Ergün, “Bakanlık olarak, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgelerdeki bölge müdürlüğü hizmet binasının ve sanayi sitelerinin altyapılarının tamamı ile sanayi sitelerinin üst yapılarının yüzde 70’ine kadar olan kısmı için kredi kullandırıyoruz” diyerek, “2002’de çok yüksek olan faiz oranlarını 2004, 2007 ve 2009 yıllarında güncelledik. Bu bölgeler için hem faiz oranlarını düşürdük, hem de geri ödeme sürelerini uzattık” dedi.

Faiz indirimleriyle ilgili olarak müjde veren Bakan Nihat Ergün açıklamasında şunları kaydetti:

“Şimdi ise ülkemizin istikrarlı ekonomisinin bir sonucu olarak, bu bölgelere kullandırdığımız kredilerin faiz oranlarında yeni bir indirime daha gidiyoruz. Böylece normal illerde yüzde 3 olan kredi faiz oranlarını 1 puan aşağı çekerek yüzde 2’ye indiriyoruz. Yine gelişmiş illerde yüzde 6 olan faiz oranını da 3 puan birden aşağı çekerek yüzde 3’e indiriyoruz. Kalkınmada öncelikli yörelerde ise yüzde 1 faiz oranıyla kredi uygulamasına devam ediyoruz.

Bu yeni faiz oranlarından yararlanabilecek olan 60 OSB’den 45 tanesinin, yine 60 KSS’den ise 49 tanesinin Bakanlığımıza kredi borcu bulunmaktadır. Yaptığımız düzenleme ile bu OSB ve KSS’lerin faiz borçlarında da indirime gidilecektir. Yeni faiz oranlarıyla birlikte, OSB ve KSS’ler, toplamda 4 milyon 600 bin TL faiz avantajına sahip olacaklardır.

Buradaki amacımız, düşük faizli ve uzun vadeli Bakanlığımız kredi desteği ile hizmete sunulan sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri aracılığıyla sanayicilerimize uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırabilecek ve her ölçekte sanayicinin yer alabileceği mal ve hizmet üretim alanlarının oluşmasını artırmak ve teşvik etmektir.”

FAİZ ORANLARI YÜZDE 10’DAN YÜZDE 1’E DÜŞTÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yeni düzenleme ile birlikte faiz oranlarının 2002 yılına göre Organize Sanayi Bölgelerinde; kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 10’dan yüzde 1’e, normal illerde yüzde 15’den yüzde 2’ye, gelişmiş illerde ise yüzde 20’den yüzde 3’e düşürüldüğünü kaydetti. Ergün, “Geri ödeme süreleri de iki yıl daha uzatılarak normal illerde 13 yıla, gelişmiş illerde 11 yıla çıkarılmıştır” bilgisini verdi.

Sanayi sitelerinde ise kalkınmada öncelikli yörelerde faiz oranları yüzde 10’dan yüzde 1’e, normal illerde yüzde 15’ten yüzde 2’ye, gelişmiş illerde de yüzde 20’den yüzde 3’e düşürülerek, geri ödemesiz süreler de 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.