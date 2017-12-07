OSB’ye 3’üncü Arıtma Tesisi Planlanıyor

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ne 3’üncü arıtma tesisi yapılması için çalışmalara başlandığı bildirildi. Günlük 80 bin metreküp su arıtma kapasiteli olarak planlanan tesisin inşaat maliyetinin 80-120 milyon arasında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteği ile I. Organize Sanayi Bölgesi’ne 24 bin metre küp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi 2002 yılında tamamlandı. Ancak zamanla OSB’de fabrika artışı ile tesis yetersiz kaldı. I. OSB’nin devamına planlanan III. Organize Sanayi Bölgesi’yle birlikte firma sayısının 600’e kadar çıkacağı için yeni bir arıtma tesisi ihtiyacı da ortaya çıktı.

“134 firma üretimde”

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin güncel durumuna ilişkin yapılan açıklamada, hali hazırda 134 firmanın üretimde olduğu, firmaların bu faaliyetleri ile oluşan yaklaşık 30.000 metre küp atık suyun, 24 bin metre küpünün mevcut arıtma tesisinde geriye kalanın II. OSB’nin arıtma tesisine verildiği belirtilerek, üretim faaliyetinin artmasına paralel olarak arıtmanın yetersiz kaldığı ve bu nedenle yeni bir arıtmanın planlandığı aktarıldı.

“Son sistem bir tesis olacak”

Henüz planlama aşamasında olan arıtma tesisi ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“OSB yönetimimizce yapılan çalışma sonucu mevcut 24.000 m3/günlük AAT’mize ilave olarak 80.000 m3/gün AAT yapılmasına, etüd proje çalışmasının 80.000 m3/gün kapasite olmasını kanaatine varılmıştır. 80.000 m3/gün’lük AAT’nin ise yaklaşık inşaat maliyetinin 80 -120 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

I.Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı aciliyet arz eden ikinci bir atık su arıtma tesisinin inşaatının yapımı için ihtiyaç duyulan ödeneğin bölgemiz kısıtlı bütçe imkanları neticesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ile karşılanması ve Arıtma Tesisi projemizin Bakanlığın 2017 yılı yatırım programında, 1043 hektar karakteristiği ile devam eden projemize arıtma karakteristiğinin eklenmesini, Bakanlığın 2018 yılı Yatırım Programına dahil edilmesini talep etmekteyiz. Bakanlıkça ortak yapılan çalışmalarımız sonucunda dosyamız kabul edilmiştir. Ocak ayının içerisinde yatırıma alındığının açıklanması beklenmektedir.

Yeni yapılması planlanan arıtma tesisinin son sistem teknolojiler kullanarak tasarlanıp arıtma tesisinden arıtılıp çıkan suların en iyi oranda temizlenerek doğaya ve çevreye verilecek. Böylece Malatya’da son sistem bir arıtma tesisine kavuşacaktır.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: OSB’lerin atık suyunun Şahnahan Deresi’ne akıtıldığı yerden