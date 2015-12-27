OSB’ye Boru Fabrikası Temeli

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımlara devam edilirken, bir boru fabrikasının temelleri atıldı.

Temel atma törenine; Vali Doç. Dr. Ulvi Saran, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile Superlit Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı’nın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve fabrikanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karamancı Holding tarafından 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptırılan Superlit Boru fabrikasının temel atma töreninde bir konuşma yapan Vali Ulvi Saran, “Malatya böylesine önemli bir kuruluşu ağırlamakla ve burada yatırımını gerçekleştirmekle geleceğe ne kadar ümitle baktığını ve gelecekte ne kadar büyük bir atılıma başladığını göstermiş bulunuyor. Malatya’nın öteden beri ciddi bir sanayi ve üretim geleneği var. Zaten iki organize sanayi bölgemizin arazilerinin tamamının tahsis edilmesi ve yeni talepleri karşılamak için üçüncü organize sanayi bölgesinin devreye girmesi bunu gösteriyor. 12 milyon metre karelik yeni bir alanla; mevcut iki sanayi bölgesinin iki katı kadar bir ilaveyle Türk sanayici ve girişimcilerinin hizmetine sunmuş olduğumuz bu bölge, Türk ekonomisine büyük katkılar sağlayacak, sanayicilerimizin dünya rekabetinde avantajlı bir konum elde etmeleri için gerekli imkanları kendilerine sunacaktır” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı ise, “TSO Başkanı olduğum dönemde Malatya’nın yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyacı olduğu noktasında birçok çalışma yaptık. Hayallerimiz vardı. Kararlığımız vardı. İnadımız vardı. Ve çoğu komple mera olan bu araziyi biz bir kuruş bedel vermeden teşvik bölgesinde olmamız münasebetiyle aldık. Cebimizde paramız yoktu. Birinci organize sanayi bölgesi yüzde 95 oranında doluluğa erişmediği için bakanlık kredi de vermemişti. Ama kafa kafaya vererek, bir model geliştirdik. Buradaki arsaların tamamını arsa bedeli sıfır lira olarak yatırımcılara arz ettik. Yatırımcılar buraya ilk geldiği zaman; bir tane elektrik, bir tane kanalizasyon, bir tane alt yapıyla ilgili hiçbir şey yoktu. Birçok şirkete kendi şahsi şirketimin jeneratörlerini getirip, tahsis ettim. Ama öyle bir konuma geldik ki, o dönemde bakanlığın dikkatini çekti. Ve bakanlık bu işleri nasıl yaptığımız konusunda ciddi bir inceleme başlattı. Ve bu ikinci organizenin adı Malatya modeli olarak diğer organize sanayi bölgelerine de anlatıldı” diye konuştu.

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da, Malatya’nın sanayi alanında yıldızının parladığını kaydederek, “Tabi bu manzaralar bizleri ciddi anlamda mutlu ediyor. Malatya son dönemde yıldızı parlayan, marka şehir olma adayı bir ilimiz. İşte bu anlamda biz ikinci organizenin kuruluşunu hayallerken, bu hayali ortaya koyarken, Malatya’da “bunu gerçekleştiremezler” diyenler oldu. Ama biz hiçbir zaman şevkimizi, azmimizi ve umudumuzu yitirmedik. Çünkü hedef ve hayal kuramazsanız, bir yere ulaşmanız mümkün değil. İşte biz bu hedefi ve hayali önümüze koyarken, değerlerimizden de taviz vermeden burayı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Superlit Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı ise, “Türkiye artık globalleşti. Global düşünmeyen, vizyonunu o derecede geniş tutamayan bir firma, ne olursa olsun yok olmaya mahkumdur. İşte bizim Malatya’ya gelme sebeplerimizden bir tanesi ve en önemlisi budur” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından boru fabrikasının temeli atıldı.