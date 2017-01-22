Osman Nuri Ölmeztoprak Anıldı
Yozgat’ta türbesi bulunan Kadiri tarikatının kurucusu Şeyh Osman Nuri Ölmeztoprak, ölüm yıl dönümünde Malatya’nın Akçadağ ilçesinde anıldı.
Yozgat’ta türbesi bulunan büyük Şeyh Osman Nuri Ölmeztoprak’ın ölümünün 73’üncü yıl dönümü nedeniyle Akçadağ ilçesi Örükçü mahallesinde bulunan Ali Kara Efendi Külliyesi’nde, mevlit programı düzenlendi. Siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, başta olmak üzere yüzlerce vatandaşın katıldığı programda öğle namazına kadar Kur’an-ı Kerim, Mevlit-i Şerif, ilahi ve salavatlar okunup, Şeyh Osman Nuri Ölmeztoprak’ın hayatından örnekler anlatıldı.
Mevlit programında yapılan sohbetler de toplumsal birlik dayanışma ve kardeşlik vurgusu yapıldı.
iha
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