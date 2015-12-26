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Malatya Haber -

Osman Paşa Tamam, Cafer Paşa Devam

Osman Paşa Tamam, Cafer Paşa Devam
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Arapgir İlçesi’ndeki tarihi Gümrükçü Osman Paşa Camii’nin onarımı tamamlanırken, Cafer Paşa Camii’ndeki çalışmalara da hız verildi.

Arapgir İlçesi’ndeki 305 yıllık geçmişi olan Cafer Paşa Camii’nin 2004 yılında başlanan restorasyonuna hız verildiğini belirten Arapgir Belediye Başkanı Halit Konukçu, Millet Hanı ve Buğday Meydanı’nın eski nostaljik görüntüye kavuşturulması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Konukçu, Millet Hanı’nın restorasyon çalışmalarına bu yıl başlanacağını belirterek, ayrıca Millet Han’ı ile birlikte çevredeki iş yerlerinin de restore edileceğini kaydetti. Başkan Konukçu, ilçedeki tarihi güzelliklerin korunması için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Bu arada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve restorasyon çalışmaları sürdürülen tarihi Gümrükçü Osman Paşa Camii’nin onarımı tamamlandı. Caminin lojman inşaatının ve çevre düzenlemesinin ise devam ettiği belirtildi. 1823 yılında yapılmış olan cami 184 yıllık bir geçmişe sahip. 2004 yılında restorasyonuna başlanan caminin, 9 Eylül 2007 tarihinde düzenlenecek Bağbozumu Şenlikleri kapsamında ibadete açılacağı öğrenildi.

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